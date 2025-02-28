Кредитування малого та мікробізнесу в Україні: як отримати позику від міжнародної фінкомпанії
Останні дані НБУ свідчать про те, що кредитування бізнесу зростає. Підприємці активно користуються банківськими позиками
Про те, як узяти гроші на розвиток власної справи або відкрити бізнес, в ефірі Еспресо розповів Веслі Джордан, CEO VisionFund Ukraine.
VisionFund – це міжнародна фінансова установа з більш ніж 20-річним досвідом, яка працює у 28 країнах, зокрема в економічно нестабільних регіонах. Щороку компанія надає фінансові послуги 1 млн клієнтів.
У 2023 році, тобто вже під час повномасштабної війни, VisionFund International вийшла на український ринок із дочірньою компанією VisionFund Ukraine.
"Це особливий проєкт для мене. Я раніше працював в Україні, багато років тому, і на власні очі бачив таланти людей, якість товарів і послуг. У 2020 році я знову приїхав в Україну і побачив стійкість народу. Тоді моє бажання підтримати український бізнес стало ще більшим. Наша організація ухвалила рішення почати роботу в Україні”, – розповів Веслі Джордан.
Компанія підтримує малий і мікробізнес, який вважає основою економіки.
"Зараз, як ніколи, доступ до фінансів є вирішальним для бізнесу, особливо ФОПів, аби відновитися, вистояти та процвітати", – пояснив CEO VisionFund Ukraine.
Підприємці можуть узяти кредит, обігові кошти або основні засоби, причому всі процеси – від заявки до погашення кредиту – відбуваються онлайн.
За словами Веслі Джордана, один із найкращих способів розібратися з умовами кредитування компанії – переглянути їх на сайті та скористатися кредитним калькулятором.
"Наш онлайн-калькулятор – простий і зрозумілий. Ви можете ввести суму кредиту, яку ви розглядаєте, процентну ставку й термін кредиту. Потім калькулятор покаже приблизну суму ваших платежів і загальну суму відсотків. Це дозволяє вибрати умови кредитування, які відповідають вашим бізнес-потребам", - розповів підприємець.
Він наголосив, що компанія пропонує багато можливостей ветеранам війни та переселенцям.
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