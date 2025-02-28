Кредитування малого та мікробізнесу в Україні: як отримати позику від міжнародної фінкомпанії

Про те, як узяти гроші на розвиток власної справи або відкрити бізнес, в ефірі Еспресо розповів Веслі Джордан, CEO VisionFund Ukraine.

VisionFund – це міжнародна фінансова установа з більш ніж 20-річним досвідом, яка працює у 28 країнах, зокрема в економічно нестабільних регіонах. Щороку компанія надає фінансові послуги 1 млн клієнтів.

У 2023 році, тобто вже під час повномасштабної війни, VisionFund International вийшла на український ринок із дочірньою компанією VisionFund Ukraine.

"Це особливий проєкт для мене. Я раніше працював в Україні, багато років тому, і на власні очі бачив таланти людей, якість товарів і послуг. У 2020 році я знову приїхав в Україну і побачив стійкість народу. Тоді моє бажання підтримати український бізнес стало ще більшим. Наша організація ухвалила рішення почати роботу в Україні”, – розповів Веслі Джордан.

Компанія підтримує малий і мікробізнес, який вважає основою економіки.

"Зараз, як ніколи, доступ до фінансів є вирішальним для бізнесу, особливо ФОПів, аби відновитися, вистояти та процвітати", – пояснив CEO VisionFund Ukraine.

Підприємці можуть узяти кредит, обігові кошти або основні засоби, причому всі процеси – від заявки до погашення кредиту – відбуваються онлайн.

За словами Веслі Джордана, один із найкращих способів розібратися з умовами кредитування компанії – переглянути їх на сайті та скористатися кредитним калькулятором.

"Наш онлайн-калькулятор – простий і зрозумілий. Ви можете ввести суму кредиту, яку ви розглядаєте, процентну ставку й термін кредиту. Потім калькулятор покаже приблизну суму ваших платежів і загальну суму відсотків. Це дозволяє вибрати умови кредитування, які відповідають вашим бізнес-потребам", - розповів підприємець.

Він наголосив, що компанія пропонує багато можливостей ветеранам війни та переселенцям.