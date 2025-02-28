Противнику стає все складніше використовувати потенціал КАБів, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, у ворога ставка на КАБи була колосальна. Це один з трьох компонентів, де вони мали перевагу: жива сила, КАБи, проти яких не було до певного часу антидота, і дрони на оптоволокні, де росіяни були першими в використанні цього напрямку озброєнь. Зараз ми наздоганяємо противника по дронах на оптоволокні", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, минулого року вороги використали 44 тисячі КАБів. Цього року РФ планує виготовити 70 тисяч цих універсальних модулів планування та корекції, але зараз починається певний перелом.

"Цей перелом ми зараз відстежуємо по істерії в російських пабліках, тому що два дні тому була ціла хвиля внутрішньоросійських обговорень про те, що відбувається з їхніми КАБами. Тобто, якщо раніше на ціль вони викидали одну-дві бомби й одна з них максимально наближалася до точки прицілювання, то зараз кидають 8–16, а все одно КАБи не наближаються до тих об'єктів, в які вони мали поцілити", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express зробив висновок, що українська сторона суттєво збільшила насиченість засобами ППО на лінії фронту, а також навколо важливих об'єктів. Йдеться про об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури в містах і селищах.

"Це те, що зараз нівелює потенціал КАБів. Хоча загроза зберігається, тому що ці бомби, навіть в некерованому варіанті, коли відхиляються, можуть влучити в наші мирні об'єкти, як це було нещодавно в Костянтинівці", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що загроза ворожих КАБів зберігається, але ефект як зброї, пов'язаної зі знищенням визначених цілей, суттєво впав.

"Зараз це може бути певним переломом, якщо ця практика буде посилена. Хоча вона і так досить посилена, тому що ми говоримо про масові варіації неможливості противником використовувати потенціал керованих бомб саме як керованого озброєння", - резюмував Згурець.