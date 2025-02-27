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Від початку доби на фронті зафіксували 88 боїв: 35 атак ворог здійснив на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
16:53
Війна з Росією

Від початку доби четверга, 27 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 88 бойових зіткнень: росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку

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Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають авіаційні бомби, та здійснюють наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.  

Росіяни також застосовують артилерію по прикордонню України. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Олександрівка, Братениця, Старикове, Стара Гута, Уланове, Славгород, Сумської області; Карповичі, Архипівка, Заріччя Чернігівської області. 

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.  

На Лиманському напрямку ворог атакував у районах населених пунктів Ямполівка, Торське та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, які були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Сіверському напрямку, в районі Білогорівки, Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають ворожу спробу просунутись вперед поблизу Васюківки. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.  

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районах Кримського та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 35 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя та Богданівка, десять боєзіткнень тривають дотепер. Агресор застосував 15 керованих бомб по населеним пунктам Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове. 

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.  

На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався в районах Новополя та Чарівного, наші оборонці успішно відбили чотири атаки наших позицій, ще два боєзіткнення тривають до цього часу. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське, Залізничне, Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував наших захисників в районах Степового, П’ятихаток, Новоандріївки та Кам’янського і завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Новоандріївки.  

На Куп’янському та Придніпровському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.  

Чотири бойових зіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 18 КАБ та здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема 12 - із РСЗВ.  

  • Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1150 військових армії РФ, а також десятки одиниць озброєння і техніки. 
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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