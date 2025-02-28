ФСБ звинуватила Україну в підготовці замаху на митрополита РПЦ, якого називають "духівником Путіна"

Про це повідомляють російські ЗМІ і телеграм-канали.

РИА-Новости пише про затримання в Москві двох осіб – громадянина України та громадянина Росії, яких нібито завербувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За версією ФСБ, у грудні 2024 року затримані отримали вибуховий пристрій через схованку. Вони нібито планували закласти вибухівку в Стрітенському монастирі в Москві та здійснити вибух під час візиту митрополита Тихона. Після цього вони мали намір залишити Росію, використовуючи підроблені документи.

Російські силовики стверджують, що затримані зізналися у злочині. Їм висунули обвинувачення в підготовці теракту та незаконному обігу вибухових речовин.

Довідково. Тихон (Шевкунов) — один із найвідоміших ієрархів Російської православної церкви, який також активно виступає як телеведучий і письменник. У ЗМІ його часто називали "духівником Путіна", хоча ні сам президент Росії, ні Шевкунов цього офіційно не підтверджували. Водночас митрополит регулярно з'являється на публічних заходах за участю Путіна, а його погляди на історію та політику багато в чому збігаються з риторикою російського лідера.

У 2023 році Тихон очолив митрополію в окупованому Криму. До цього він був митрополитом Псковським, а ще раніше — настоятелем московського Стрітенського монастиря.