В окупованому Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта: у ГУР заявили про причетність ФСБ РФ
У тимчасово окупованому Приморську Запорізької області вночі 23 лютого пролунав вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвского. У ГУР заявляють, що до підриву причетне ФСБ РФ
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки.
Зазначено, що Роман Подсудєвский - це колишній високопосадовець Прикордонної служби України. У 2015 році він втік до окупованого росіянами Криму, де співпрацював з окупаційним очільником півострова Аксьоновим та чекістами "управління ФСБ по республіці Крим". Згодом він став так званим керівником незаконної окупаційної установи "МФЦ Мої документи".
"Між управлінням ворожої спецслужби у тимчасово окупованому Криму та іншим кланом ФСБ РФ триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області. Власне, вибух у кабінеті Подсудєвского в окупованому Приморську організували ФСБ-шники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан", - йдеться у повідомленні.
У ГУР додали, що у зв'язку з вибухом ФСБ проводить перевірки всередині спецслужби.
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