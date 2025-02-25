В окупованому Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта: у ГУР заявили про причетність ФСБ РФ

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки.

Зазначено, що Роман Подсудєвский - це колишній високопосадовець Прикордонної служби України. У 2015 році він втік до окупованого росіянами Криму, де співпрацював з окупаційним очільником півострова Аксьоновим та чекістами "управління ФСБ по республіці Крим". Згодом він став так званим керівником незаконної окупаційної установи "МФЦ Мої документи".

"Між управлінням ворожої спецслужби у тимчасово окупованому Криму та іншим кланом ФСБ РФ триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області. Власне, вибух у кабінеті Подсудєвского в окупованому Приморську організували ФСБ-шники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що у зв'язку з вибухом ФСБ проводить перевірки всередині спецслужби.