У Москві стався вибух: росЗМІ пишуть про загибель двох військових

Про це повідомили оперативні служби РФ, передає ТАСС.

"Вибух стався на Рязанському проспекті в Москві, попередньо, двоє людей загинули", - йдеться у дописі.

Слідчий комітет РФ порушив справу після інциденту на Рязанському проспекті.

Першим про вибух написав російський Telegram-канал 112. За попередніми даними, загинули двоє військових, коли вони підійшли до автівки.

За неофіційними даними Telegram-каналу Baza, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до керма самоката, що стояв біля під'їзду. При цьому, попередньо, вибух стався на висоті близько метра від землі.

"Офіційно цю інформацію не підтверджено", - пише канал.

Як пише Baza, за попередніми даними, внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов. Також загинув його помічник.

"У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило скло. Також було пошкоджено і службову машину генерала", - йдеться у дописі.

Довідка. Ігор Кириллов - генерал-лейтенант, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ. Чоловіку було 54 роки.

Кириллов брав участь у створенні та прийнятті на озброєння нової важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка".