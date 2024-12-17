У Москві стався вибух: росЗМІ пишуть про загибель двох військових
Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух. Російські канали пишуть, що внаслідок цього могли загинути два військовослужбовці
Про це повідомили оперативні служби РФ, передає ТАСС.
"Вибух стався на Рязанському проспекті в Москві, попередньо, двоє людей загинули", - йдеться у дописі.
Слідчий комітет РФ порушив справу після інциденту на Рязанському проспекті.
Першим про вибух написав російський Telegram-канал 112. За попередніми даними, загинули двоє військових, коли вони підійшли до автівки.
За неофіційними даними Telegram-каналу Baza, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до керма самоката, що стояв біля під'їзду. При цьому, попередньо, вибух стався на висоті близько метра від землі.
"Офіційно цю інформацію не підтверджено", - пише канал.
Як пише Baza, за попередніми даними, внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов. Також загинув його помічник.
"У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило скло. Також було пошкоджено і службову машину генерала", - йдеться у дописі.
Довідка. Ігор Кириллов - генерал-лейтенант, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ. Чоловіку було 54 роки.
Кириллов брав участь у створенні та прийнятті на озброєння нової важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка".
- За день до цього Служба безпеки оголосила заочну підозру Ігорю Кириллову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
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