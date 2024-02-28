В Україні 28 лютого відзначають два професійні свята

Ця дата є важливою для визнання вагомого внеску спеціалістів обох професій у забезпечення безпеки, захисту громадян та країни в цілому. Ці професійні свята є символом вдячності за самовіддану роботу та героїзм, які проявляють працівники патрульної служби та штурманської служби авіації в повсякденній діяльності.

День штурманської служби авіації Збройних сил України

День штурманської служби авіації Збройних сил України почали відзначати із 2008 року. Це рішення було ухвалено з метою підтримки авторитету штурманської служби в авіації Збройних сил України та сприяння відповідальному виконанню службових обов’язків військовослужбовцями.

"Коріння" штурманської служби в Україні сягають 1920-х років, коли наша країна була частиною Радянського Союзу. Ця професія є вельми поважною та відповідальною, оскільки для штурманів необхідний великий обсяг знань та вмінь для ефективного виконання їхніх обов’язків.

Історія професії та значення

Штурманська служба авіації відіграє ключову роль у розв’язанні завдань бойового застосування військової авіації. Вона відповідає за координацію аеронавігації та бойового застосування засобів ураження, забезпечуючи успішні операції Збройних сил.

Вперше штурмани з’явилися як льотчики-спостерігачі ще до початку першої світової війни, коли вони виконували завдання повітряної розвідки та координували артилерійський вогонь. Згодом, з розвитком авіаційної техніки, штурмани отримали нові функції, включаючи навігацію, стрільбу та бомбометання.

У двадцятих роках ХХ століття з’явилися перші школи військових льотчиків-спостерігачів, а згодом, на початку тридцятих, було введено посаду штурмана в частинах ВПС. Це спричинило появу спеціалізованих штурманських підрозділів у складі авіаційних військ, які стали не просто спостерігачами, а й виконували роль навігатора-бомбардира. Згодом, на цих фахівців покладалися ще більш відповідальні на важкі завдання, тому з розвитком професії, зростав і рівень кваліфікації. Вони повинні брати в розрахунок найменші дрібниці, від метеорологічних спостережень до загальної характеристики району бойових дій, створення курсу за картами та бомбардувальних розрахунків.

Сьогодні штурмани є невід’ємною частиною авіаційних підрозділів, виконуючи складні завдання з навігації, управління бойовими діями та забезпечення безпеки в повітрі. Вони грають важливу роль у забезпеченні ефективності та успішності авіаційних операцій.

Фото: Фото з офіційної Facebook-сторінки військової частини

День працівників патрульно-постової служби України

Українська патрульно-постова служба – це невід’ємна складова сучасної системи правопорядку в країні. Сама служба була створена в 2006 році відповідно до наказу МВС, а у 2015 реформована. Професійне свято було започатковано ще у 2010 році, як символ вдячності та визнання великого внеску цих співробітників у забезпечення громадської безпеки.

Патрульна поліція відіграла ключову роль у впровадженні реформ у правоохоронних органах та стала обличчям Національної поліції. Вони здійснюють надзвичайно важливу місію з охорони громадського порядку та запобігання правопорушень й злочинів.

Фото: ЛІГА:ЗАКОН