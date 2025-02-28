Потрібен здоровий глузд, але й щира розмова, - кандидат в президенти Польщі про відносини з Україною

Так вважає кандидат у президенти Польщі від правлячої Громадянської коаліції (КО), чинний мер Варшави Рафал Тшасковський у бліцінтерв'ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання про те, чи антиукраїнські емоції у виборчій кампанії можуть негативно вплинути на ставлення до українців, він сказав: "Я сподіваюся, що цього не станеться, оскільки військова підтримка України – в національних інтересах Польщі. Українці борються за нашу свободу, і в національних інтересах Польщі, щоб Україна мала належні гарантії безпеки. Натомість у наших відносинах з Україною потрібен здоровий глузд".

Мер Варшави заявив, що не погоджується з жодними нападками на українців у Польщі.

"Але потрібна щира розмова про те, як ми бачимо майбутнє наших відносин, щира розмова про те, що українці мають серйозно брати до уваги нашу чутливість до історичних питань, щира розмова про те, що переговори про членство України в ЄС будуть дуже складні й, на жаль, триватимуть багато років. Це стосується, зокрема, й аграрного сектору", - сказав кандидат у президенти.

Представники польської проросійської політсили "Конфедерація", яка торік активно організовувала протести фермери на кордоні, приїхали до Львова і записали відео на фоні пам'ятника Степану Бандері



