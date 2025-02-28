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В ISW оцінили готовність Путіна йти на територіальні поступки під час переговорів

Ксенія Золотова
28 лютого, 2025 п'ятниця
06:19
Війна з Росією путін

Заяви російського диктатора Володимира Путіна та офіційних осіб Кремля сигналізують, що РФ зберігає "максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки"

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін і російські високопосадовці продовжують відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від територій, які Росія не окупує.

27 лютого у зверненні до колегії Федеральної служби безпеки  Путін заявив, що Росія продовжить посилювати операції ФСБ на Донбасі та у "Новоросії". Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною Росії.

Аналітики зауважують, що Путін й російські посадовці раніше визначали "Новоросію" як всю східну та південну Україну (включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями), хоча її точні кордони викликають суперечки навіть серед російських ультранаціоналістів.

Путін раніше вимагав, щоб Україна здала Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, хоча російські війська не окупували значну частину Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Очільник Кремля регулярно вказував на те, що вони прагнуть до територіального завоювання за межами адміністративних кордонів цих чотирьох незаконно окупованих областей.

"Нові офіційні заяви Росії про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною Росії, вказують на те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки", - йдеться у звіті.

Російська армія наразі окупувала невелику частину Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області і намагаються просунутися до кордону з Дніпропетровською областю, і Кремль може використати окупацію Росією обмеженої території в цих областях як фальшиву передумову для того, щоб вимагати від України відмовитися від ще більшої території.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі", - зазначили аналітики.

Президент США Дональд Трамп заявив 26 лютого, що Росії доведеться піти на поступки в мирних переговорах, і повторив, що Штати "безумовно, намагатимуться повернути якомога більше (територій – ред.), наскільки це можливо, назад (Україні – ред.)".

"Вказівки Кремля російським державним ЗМІ щодо висвітлення останніх зустрічей між США та Росією вказують на рішучість президента Росії Володимира Путіна маніпулювати президентом США Дональдом Трампом і розділити Захід", - наголосили в ISW.

  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не будуть обговорювати статус тимчасово окупованих регіонів України, які "записані в конституції РФ".

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
окуповані території
окупанти
переговори з РФ
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