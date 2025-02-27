У Кремль відмовляються обговорювати статус регіонів України, які "записані в конституції РФ"
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не будуть обговорювати статус тимчасово окупованих регіонів України, які нібито "записані в конституції РФ"
Про це пише російське пропагандистське ЗМІ "Коммерсант".
За словами Пєскова, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області нібито є "невід'ємною частиною Росії".
"Ті території, які стали суб'єктами Російської Федерації, які записані в конституції нашої країни, є невід'ємною частиною нашої країни Росії. Це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт", - заявив пропагандист.
- Загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин, які зберігаються зараз на тимчасово окупованих Росією територіях України, сягає 350 мільярдів доларів.
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