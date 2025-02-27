Про це пише російське пропагандистське ЗМІ "Коммерсант".

За словами Пєскова, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області нібито є "невід'ємною частиною Росії".

"Ті території, які стали суб'єктами Російської Федерації, які записані в конституції нашої країни, є невід'ємною частиною нашої країни Росії. Це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт", - заявив пропагандист.