"У Трампа є пряник й батіг": шеф-редактор інтернет-видання Oboz.ua про тиск США на РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, у Трампа є і пряники, і батоги, застосовуючи які, він сподівається переконати Путіна швидше завершити війну. Батоги - це насамперед санкції, тому що найскладніші, найжорсткіші санкції щодо Росії ще не використані. Путін і досі успішно продає нафту і в Європу, Індію, Китай. І його танкерний флот курсує по всьому світу, і санкції щодо цього флоту тільки будуть застосовуватися", - зауважив Сохар.

Шеф-редактор інтернет-видання Oboz.ua зауважив, що "Путін за час широкомасштабної війни в кілька разів збільшив постачання скрапленого газу в Європу, і таких лазівок, які можна закрити, є безліч". Тому, на його думку, з одного боку, Трамп готовий закрити ці лазівки, а з іншого - якщо Путін буде поблажливий і прислухатиметься до слів Трампа, він отримає певні індульгенції, зокрема скасування санкцій.

"Я переконаний, що є якісь сценарії й прогнози розвитку подій, але чіткого плану немає. Сьогодні є спілкування між американською та російською розвідкою, де розробляються сценарії, що саме можна покласти на стіл переговорів Трампа і Путіна. Але це все чернетки, які можуть не витримати випробування часом та амбіціями двох лідерів", - наголосив Сохар.

Шеф-редактор інтернет-видання Oboz.ua також додав, що наразі можуть існувати певні прогнози щодо завершення війни.

"Але вкиди, які ми бачимо в західній пресі, - це спроби тієї чи іншої групи впливу зробити свій сценарій найбільш реалістичним, але реальність набагато жорсткіша за прогнози. Відповідно, ми повинні подивитися, який буде фідбек обох сторін на те, що хоче Трамп і що очікує російський агресор Путін", - резюмував Сохар.