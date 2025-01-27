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У нас неврегульована система логістики закупівель і поставок озброєння: нардеп Княжицький про конфлікт Міноборони та АОЗ

Тетяна Нижник
27 січня, 2025 понедiлок
20:49
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що потрібно налагодити механізми логістики і закупівель, уникаючи корупційних ризиків

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Цю ситуацію заслуховували представники Комітету з питань оборони Верховної Ради України. Генеральний штаб найбільше нарікає на те, що часто зброї закуповується або менше, або більше, ніж потрібно, і не дотримуються термінів, необхідних для Збройних Сил. За політику закупівель, як і за політику оборони, відповідає міністерство. Міністра пропонує президент і призначає Верховна Рада, яка за нього голосує. Саме міністр несе відповідальність за те, щоб все відбувалося вчасно. Агенція знаходиться в сфері віддання міністерства, тому воно зобов'язане навести лад у її діяльності. Система логістики, закупівель і поставок озброєння не є врегульована", - зазначив Княжицький.

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За його словами, Національна гвардія та прикордонні війська самостійно закуповують зброю і часом роблять це дешевше, ніж Міністерство оборони. Український політикум намагалося зробити закупівлі прозорими, особливо після скандалів з попереднім міністром. Для цього була введена складна система управління і контролю в центри закупівель.

"Закупівля зброї складніша, ніж продуктів, оскільки ринок зброї дуже складний. Ціна залежить від якості, термінів поставки, оплати, досвіду закупівельників та багатьох інших факторів. Не завжди можна діяти прозоро, оскільки частина інформації є державною таємницею, і ворог хоче, щоб українська армія мала якомога менше зброї", - додав нардеп.

Конфлікт Міноборони та АОЗ точно не допомагає армії. Це проблема як міністерства, так і центру, який піддається критиці. Потрібно налагодити механізми логістики і закупівель, щоб уникнути корупційних ризиків. 

"Міністр повинен вирішувати, як має діяти центр, і нести відповідальність за його неефективність у разі необхідності. Наглядові ради можуть давати правильні зауваження, але політична відповідальність лежить на міністрі. Відповідальність перед українським солдатом, який воює на фронті, є найважливішою.
Сподіваюся, що держава і державні органи гідно вийдуть з цієї ситуації", - резюмував Княжицький.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель (АОЗ)

Теги:
Новини
Економіка
Микола Княжицький
зброя
Міністерство оборони
військові
ВРУ
ЗСУ
зброя для України
Рустем Умєров
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