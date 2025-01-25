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Головна Економіка Щоб в АОЗ не було двовладдя, у ситуацію має втрутитись РНБО та керівництво держави: заява Громадської антикорупційної ради Міноборони

Щоб в АОЗ не було двовладдя, у ситуацію має втрутитись РНБО та керівництво держави: заява Громадської антикорупційної ради Міноборони

Анатолій Буряк
25 січня, 2025 субота
22:24
Економіка Міністерство оборони

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель (АОЗ)

Зміст

Про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, оприлюдненій у суботу, 25 січня 2025 року.

У ГАР МО зазначили, що згідно з пунктом 4 Положення про Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони, одним із завдань Ради є забезпечення прозорості діяльності Міноборони та здійснення цивільного контролю.

"Для нас боротьба з корупцією полягає не тільки в розкритті окремих кейсів, а і в максимальній прозорості взаємовідносин між інституціями, тому що системна корупція неможлива без системних проблем і помилок. Саме тому, стикнувшись одразу після обрання і затвердження оновленого складу ГАР МО з існуючим конфліктом між керівництвом Міністерства оборони (МО) та керівництвом Агенції оборонних закупівель (АОЗ), ми почали розбиратися в проблемі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що перед тим, як висловитися щодо ситуації, яка склалася, члени Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони скомунікували з усіма сторонами.

"Ми мали розмови з міністром оборони, керівниками Державного оператора тилу (ДОТ) і АОЗ, окремими членами і головою Наглядової ради АОЗ, а також з окремими представниками профільного комітету у Верховній Раді. Ми почули позиції всіх сторін, і можемо заявити наступне", - заявляють у ГАР МО.

У заяві Громадської антикорупційної ради йдеться, що відповідно до частини першої статті 11-4 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", до виключної компетенції Наглядової ради належить призначення на посаду та припинення повноважень керівника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди керівника, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту. Залишається відкритим юридичне питання, чи таке продовження контракту не вступає в протиріччя із принципом відбору керівника на конкурсних засадах.

Водночас, у грудні 2024 року Міністерство оборони внесло зміни до статутів двох своїх закупівельних агенцій: Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), що порушують вищезазначені норми. Таким чином, Міністерство оборони, порушуючи вимоги Закону "Про управління об'єктами державної власності" надало собі право призначати директорів агенцій в обхід наглядових рад "у випадку виявлення наявних або потенційних загроз національній безпеці України".

"Такі дії не відповідають принципам незалежного корпоративного управління та є грубим порушенням Керівних принципів корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності ОЕСР", - наголошує ГАР МО.

У заяві йдеться, що формування Наглядової ради АОЗ з різних причин затягувалось всіма сторонами, і провина за це в публічній і непублічній комунікації присвоювалась одна одній обома сторонами. Існували скарги на те, що відповіді на листи кандидатів в Наглядову раду затягувались з боку Агенції, або листи взагалі залишилися без відповіді.

Підписання контрактів затягнулося, мали місце числені проблеми з внутрішньою комунікацією між АОЗ та кандидатами у Наглядову раду, а потім з членами Наглядової ради. Водночас, саме формування ради після затвердження списку на кілька місяців було затягнуто ще і Міністерством оборони.

"Де-юре і де-факто Наглядова рада АОЗ була сформована за місяць до закінчення контракту голови АОЗ. Де-юре у Наглядовій раді було 5 членів (3 незалежних + 2 від держави), де-факто один з незалежних членів відмовився підписувати контракт і самоусунувся від роботи в Наглядовій раді. Йдеться про Патріка Ауроя (Франція)", - сказано в заяві ГАР МО.

Зазначається, що Патрік Аурой не був присутній на жодному з засідань, не мав остаточно сформульованих двосторонніх правовідносин з АОЗ. 20.01.2025 ним був надісланий лист про відкликання своєї кандидатури з Наглядової ради.

"Наскільки нам відомо, члени Наглядової ради не бачили цей лист станом на вечір 24.01.2025 і не знають про подальші дії щодо цього листа. Таким чином, за наявною інформацією, після рішення Міністерства про відкликання двох членів Наглядової ради де-юре в ній залишається троє членів, а де-факто лише двоє. Чи залишає це Наглядову раду правомочною, і рішення Наглядової ради про продовження контракту із чинним керівником залишається в силі? Якщо так, то рішення про призначення головою АОЗ голови ДОТ не має юридичної сили, принаймні до ухвалення Міністерством і погодженням Кабінетом міністрів рішення про позбавлення статусу члена Наглядової Ради Патріка Ауроя", - йдеться в заяві.

Коректним рішенням у випадку незадоволення керівництвом конкретного підприємства і неможливості знайти консенсус з боку "акціонера" є зміна складу Наглядової ради, яка в свою чергу обере нового керівника. Форма ж ухваленого рішення викликає серйозні сумніви щодо її законності та критику зі сторони міжнародних партнерів.

"Наглядова Рада АОЗ є важливим елементом реформи корпоративного управління в державному секторі. Однак, складається враження, що до інституту наглядової ради було ставлення як до красивої вітринної історії зі сторони АОЗ, та як до технічного органу без власності субʼєктності зі сторони МО", - наголошують у ГАР МО.

Так, наприклад, у Наглядової ради були проблеми із підбором як незалежного юридичного радника, так і корпоративного секретаря для своєї роботи, іноді запізно надавались звіти для опрацювання тощо - одним з яскравих прикладів було надання річного звіту АОЗ до ознайомлення наглядовій раді за 15 хвилин до початку засідання.

Громадська антикорупційна рада зазначає, що на останньому засіданні Наглядової ради було вирішено дві речі: продовжити контракт з керівником на один рік та провести міжнародний аудит АОЗ. Оскільки місяця, який на тот момент функціонувала наглядова рада (все ще без юридичного радника і корпоративного секретаря) очевидно було недостатньо для детального ознайомлення з роботою Агенції, за нашою інформацією, існувала домовленість, що контракт директора АОЗ буде переглянутий (і може бути розірваний) Наглядовою радою одразу по завершенню аудиту, а тим часом Наглядова рада продовжить занурення у справи АОЗ. Усі публікації, які акцентували на "продовженні контракту на рік, як оцінку ефективності керівництва АОЗ " були свідомою чи несвідомою спекуляцією і не описували реальний стан справ.

ГАР МО зауважує, що до цього засідання з МО був направлений лист на Наглядову раду, де МО висловлювало позицію проти продовження контракту голові АОЗ. Але засідання Наглядової ради відбулось раніше, ніж був отриманий цей лист.

"Одне зі звинувачень, які Міністр оборони публічно закинув керівнику Агенції, стосувалося витоку інформації. Дійсно, кількість випадків, у яких чутлива інформація, в тому числі контракти з виробниками зброї, потрапляла у медіапростір, зростала одночасно з нарощуванням конфлікту. Водночас члени ГАР МО володіють інформацією, що зливи інформації відбувалися з обох сторін", - сказано в заяві.

У ГАР МО наголошують, що на зустрічі з попереднім складом Громадської антикорупційної ради міністр оборони публічно пообіцяв не об’єднувати агенції.

Висновки Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України:

1) "Ми вважаємо, що скандал, який виник, або не має раціональних причин і пояснень, або ці причини жодного разу не були публічно прокомуніковані жодною із сторін. Взаємні обвинувачення сторін виконують яку завгодно задачу, окрім задачі вирішувати проблеми та допомагати обороні України".

2) "Ми вважаємо, що ситуація могла бути виправлена у будь-який момент протягом останніх декількох місяців, і левова частина провини за те, що цього не сталося, лежить на Міністерстві оборони України".

3) "Вся ця ситуація є найяскравішим прикладом поганого корпоративного управління, де комунікаційна функція "зрозумілості" менеджменту акціонеру і акціонера менеджменту була не виконана за активним бажанням обох сторін".

4) "Ми вважаємо, що ідея про фактичне об’єднання двох агенцій з різним функціоналом під одним керівником є беззаперечно шкідливою для обох агенцій і для системи закупівель в цілому в поточному історичному моменті".

5) "Ми вважаємо, що ситуація, яка склалася, шкодить Україні, українському війську і нашим міжнародним відносинам. Ми маємо бути зрозумілими і передбачуваними для партнерів".

5) "Ми не захищаємо прізвища, ми захищаємо інституції. Агенція оборонних закупівель має мати встановлену законом незалежність в ухваленні рішень і відповідати за ці рішення. Наглядова рада Агенції оборонних закупівель не може піддаватися тиску у будь-якій формі. Рішення про обрання керівника Агенції, продовження чи не продовження контракту з керівником, має бути беззаперечною прерогативою Наглядової ради і її беззаперечною зоною відповідальності", - йдеться у заяві.

У ГАР МО додають, що незважаючи на заяви окремих учасників конфлікту про його закінчення, конфлікт тільки набирає обертів, то на нас може очікувати класична українська історія із двома директорами, кожен з яких вважає себе єдиним, вибитими дверями, підробними печатками і так далі.

"Аби запобігти всьому цьому і не перекреслити остаточно всю міжнародну допомогу і репутацію країни як надійного партнера на світовій арені, Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави негайно втрутитись у ситуацію! Тим часом сама ГАР МО, як незалежна інституція, готова виступити площадкою для діалогу всіх сторін для якомога скорішого і законного вирішення конфлікту", - підсумовується в оприлюдненій заяві. 

Що передувало

Український військовий експерт Сергій Згурець 13 січня 2025 року опублікував матеріал, у якому йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 1941+ року виробництва за ціною близько €600 за одиницю. Загальна сума контракту становить понад €200 млн.

Після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту. До редакції "Еспресо" звернулася АОЗ з офіційним запитом надати докази щодо цієї пропозиції. Відповідні листування були надані Агенції.

У відповідь на коментар Агенції оборонних закупівель Еспресо заперечує, що інформація у матеріалі Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін часів Другої світової є недостовірною.

 

Марина Безрукова (АОЗ)

Марина Безрукова (АОЗ), Фото: відкриті джерела

 

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Арсен Жумаділов

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Теги:
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зброя
РНБО
Міністерство оборони
корупція в Україні
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Рустем Умєров
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