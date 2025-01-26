Коли Лукашенка запитали про співучасть в агресії Путіна, він став звинувачувати Папу Франциска та Ізраїль

У відповідь політик заявив, що ні про що не шкодує й відзначився антисемітським висловом, розповідає білоруський портал Zerkalo.

"Я ні про що не шкодую. Ні про що. Я не воюю, у війну не втягнувся і своєї країни не втягнув. Але ми допомагаємо Росії. І коли західники і ви мені чимось дорікаєте, я кажу, що у вас 57 країн допомагають Україні, а я один. Одна країна. Яка там допомога, ну як можу. Чесно-відверто сказав, не відштовхувався, не відмовлявся. За що Росія під санкціями і через кому нас постійно", - зазначив самопроголошений президент Білорусі.

За словами Лукашенка, у лютому 2022 року Росія після проведення навчань виводила з території Білорусі війська "із Західно-Сибірського якогось там округу, із Зауралля, сибіряки там були, східний округ".

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"Раптом вони під Гомелем завернули й пішли на південь до України. Чому росіяни так вчинили? Пошукайте, хто спровокував цю війну. Нехай Путін розповість вам, як це було. Виводили вже чимало тисяч військ (угруповання було велике), виведено було в Сибіру. Але решта там, напевно, скільки? Тисяч 20-30, які не були виведені, повернули повз Гомель, пішли прямо до Києва, увійшли фактично. А потім ви разом із Папою Римським та євреями Ізраїлю почали казати Путіну: слухай, ну треба відвести від Києва, і все, і війна закінчиться, ми більше не будемо, не хочемо і таке інше. Ви знову обдурили Росію", - поділився Лукашенко своїм баченням подій лютого 2022 року.

Також Лукашенко наголосив, що не командував російськими військами, а тому не причетний до їхній дій щодо України.

"Він (Путін - ред.) із Києва вивів війська. Тоді як ще два тижні - і Києва не було б. І хто б воював потім? Тому не треба мені дорікати, що я туди ввів війська. То були війська не білоруські. Я відповідаю за білоруські. І якщо ви думаєте, що я, незважаючи на наші близькі стосунки з Володимиром Володимировичем Путіним, сиджу в Генштабі Росії та на карті малюю рух російських збройних сил… Ну, слухайте, ви тоді дилетант. Це такі речі, які робляться у тиші, робляться мінімальною кількістю людей без іноземного втручання та іноземців", - сказав Лукашенко.

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"Але ж вони були на вашій території", - перебив його журналіст.

"Гомель - це білоруська територія. І війська з цієї території входили через Чорнобильську зону, через Гомель конкретною дорогою. Там одна дорога, іншої немає. Чим ви займалися там з американцями та українцями, що ви пропустили [на] 200 кілометрів російські війська? Прошльопали? Ну, так шукайте винних у себе. А на мене це не треба звалювати", - намагався виправдатись незмінний протягом останніх 30 років правитель Білорусі.