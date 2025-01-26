Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Коли Лукашенка запитали про співучасть в агресії Путіна, він став звинувачувати Папу Франциска та Ізраїль

Коли Лукашенка запитали про співучасть в агресії Путіна, він став звинувачувати Папу Франциска та Ізраїль

Анатолій Буряк
26 січня, 2025 неділя
21:54
Війна з Росією Олександр Лукашенко (26.01.2025)

На пресконференції 26 січня 2025 року, у день фейкового переобрання Олександра Лукашенка на сьомий термін президентського правління, журналіст France Press запитав диктатора чи не шкодує той, що надав територію Білорусі для російського вторгнення до України

Зміст

У відповідь політик заявив, що ні про що не шкодує й відзначився антисемітським висловом, розповідає білоруський портал Zerkalo.

"Я ні про що не шкодую. Ні про що. Я не воюю, у війну не втягнувся і своєї країни не втягнув. Але ми допомагаємо Росії. І коли західники і ви мені чимось дорікаєте, я кажу, що у вас 57 країн допомагають Україні, а я один. Одна країна. Яка там допомога, ну як можу. Чесно-відверто сказав, не відштовхувався, не відмовлявся. За що Росія під санкціями і через кому нас постійно", - зазначив самопроголошений президент Білорусі.

За словами Лукашенка, у лютому 2022 року Росія після проведення навчань виводила з території Білорусі війська "із Західно-Сибірського якогось там округу, із Зауралля, сибіряки там були, східний округ".

Читайте також: Білорусь, як і Україну, не можна залишити на поталу Путіну: ексклюзивне інтерв'ю Еспресо зі Світланою Тихановською

"Раптом вони під Гомелем завернули й пішли на південь до України. Чому росіяни так вчинили? Пошукайте, хто спровокував цю війну. Нехай Путін розповість вам, як це було. Виводили вже чимало тисяч військ (угруповання було велике), виведено було в Сибіру. Але решта там, напевно, скільки? Тисяч 20-30, які не були виведені, повернули повз Гомель, пішли прямо до Києва, увійшли фактично. А потім ви разом із Папою Римським та євреями Ізраїлю почали казати Путіну: слухай, ну треба відвести від Києва, і все, і війна закінчиться, ми більше не будемо, не хочемо і таке інше. Ви знову обдурили Росію", - поділився Лукашенко своїм баченням подій лютого 2022 року.

Також Лукашенко наголосив, що не командував російськими військами, а тому не причетний до їхній дій щодо України.

"Він (Путін - ред.) із Києва вивів війська. Тоді як ще два тижні - і Києва не було б. І хто б воював потім? Тому не треба мені дорікати, що я туди ввів війська. То були війська не білоруські. Я відповідаю за білоруські. І якщо ви думаєте, що я, незважаючи на наші близькі стосунки з Володимиром Володимировичем Путіним, сиджу в Генштабі Росії та на карті малюю рух російських збройних сил… Ну, слухайте, ви тоді дилетант. Це такі речі, які робляться у тиші, робляться мінімальною кількістю людей без іноземного втручання та іноземців", - сказав Лукашенко.

Читайте також: Псевдовибори Лукашенка в Білорусі: як реагують світові лідери

"Але ж вони були на вашій території", - перебив його журналіст.

"Гомель - це білоруська територія. І війська з цієї території входили через Чорнобильську зону, через Гомель конкретною дорогою. Там одна дорога, іншої немає. Чим ви займалися там з американцями та українцями, що ви пропустили [на] 200 кілометрів російські війська? Прошльопали? Ну, так шукайте винних у себе. А на мене це не треба звалювати", - намагався виправдатись незмінний протягом останніх 30 років правитель Білорусі.

  • Тим часом державний "екзитпол" вже проголосив Лукашенка переможцем псевдовиборів з рекордними 87,6% голосів. На своїх 6-х минулих виборах, легітимними з яких вважаються лише перші, він мав нижчі офіційні показники.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Білорусь
Володимир Путін
Ізраїль
Олександр Лукашенко
російська армія
Київщина
Чернігів
Чернігівщина
окупанти
Папа Римський Франциск
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 січня
22:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 26 січня
22:37
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 153 боєзіткнення: РФ 70 разів штурмувала на Покровському напрямку
22:12
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
Сили оборони зберігають буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу РФ, - Зеленський
22:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп запропонує Сі Цзіньпіну угоду, - експерт Єфремов
21:40
інавгурація Дональда Трампа
Колумбія відмовилася приймати депортаційні рейси зі США з нелегальними мігрантами: Трамп у відповідь оголосив про низку санкцій
21:25
Михайло Драпатий
Драпатий очолив ОСУВ "Хортиця", але й надалі керуватиме Сухопутними військами ЗСУ
21:20
Ексклюзив
путін трамп
Трамп показує Путіну, хто в хаті господар, - дипломат Огризко
21:02
НАТО
НАТО почало ділитися секретними даними з ЄС і оборонною промисловістю, - Bloomberg
20:22
Херсонська область
Росіяни атакували дронами Херсон та область: одна людина загинула, є поранений
20:20
Shahed-136
В Орловській області РФ знищено понад 200 термобаричних "шахедів"
20:17
Огляд
Вибухи у Казані, спалений локомотив у Санкт-Петербурзі та удари по авіазаводу у Смоленську й нафтобазі на Воронежчині: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:14
На Сумщині знайшли тіла чоловіка та його матері, які загинули внаслідок обстрілу РФ
20:13
Ексклюзив
марш білоруської опозиції у Варшаві
У Білорусі не вистачає власних сил, щоб скинути режим і бути готовими до протистояння з РФ, - представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі
20:02
OPINION
Блог Тетяна Трощинська
Не Мар'яні з Арестовичем визначати "правильну" поведінку людини перед обличчям смерті
20:02
Олександр Лукашенко
Державний "екзитпол" проголосив Лукашенка переможцем псевдовиборів з рекордними 87,6% голосів
19:39
Два мільйони безробітних і брак робочих рук: експерт розповів про парадокс українського ринку праці
19:22
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони України з певною регулярністю влаштовують росіянам енергетичний Перл-Харбор, - Defense Express
19:14
Оновлено
Між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель
18:44
Білорусь, вибори, Лукашенко
Псевдовибори Лукашенка в Білорусі: як реагують світові лідери
18:00
OPINION
Чому Путін "забув" про "нелегітимність" Зеленського?
17:55
Донецька область, стела
Внаслідок російських обстрілів у Покровську загинула одна людина, у Костянтинівці є поранені
17:51
Ексклюзив
глобальне потепління
"Жити людям на Землі буде складніше": фахівчиня відділу клімату ГО "Екодія" Івашина про глобальне потепління
17:43
найманець з Білорусі
ЗСУ полонили найманця з Білорусі: що він про себе розповів
17:34
Ексклюзив
Посилка
"На посилку до 45 євро це абсолютно не вплине": Непран про оподаткування посилок з-за кордону
17:30
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
Світ, який ми розуміли й знали, закінчився. Тепер формується новий світ, - польський політик Чех
17:21
Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області
Бої за Велику Новосілку: ЗСУ затягли росіян у "вогняний мішок" і відступили
16:56
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти завдали інтенсивних авіаударів по Куп’янську: постраждала жінка, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
16:22
Давид Арахамія
На інавгурації Трампа був присутній Арахамія: Independent пояснює, що це означає
16:02
Олександр Лукашенко
"Туди, ближче до Росії". Лукашенко хоче розмістити "Орешник" на кордоні з РФ
16:01
OPINION
США не розпоряджаються російськими активами, більшість з них — у Європі
16:00
Огляд
AGM-114 Hellfire
Пекельний вогонь проти росіян: що таке AGM-114 Hellfire – американська ракета, що може знищити будь-який танк у світі
15:41
Дональд Трамп
Трамп: жителі Гренландії хочуть бути частиною США
15:29
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Росіяни діють на межі свого наступального потенціалу": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про бойові дії на Донеччині
15:14
Андрій Єрмак
Єрмак: немає жодного "мирного плану за 100 днів", це вкиди Кремля
15:05
Латвія
У Латвії приберуть російську мову в банкоматах
14:54
екстренка
Український офіс USAID отримав указівку зупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ
14:52
Дмитро Ярош
"План був реальний". Ярош розповів, як готував збройне повстання проти Лукашенка
14:20
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення в керівництві повстанням президенту Юн Сок Йолю
14:18
У Черкасах затримали чоловіка, який вирішив розібратись у конфлікті на зупинці за допомогою пістолета
14:18
Олександр Лукашенко та його шпіц Умка на так званих президентських виборах (26 січня 2025 року)
Лукашенко прийшов "голосувати" зі своїм собакою, який відразу помітив територію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV