Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Пекельний вогонь проти росіян: що таке AGM-114 Hellfire – американська ракета, що може знищити будь-який танк у світі
Огляд

Пекельний вогонь проти росіян: що таке AGM-114 Hellfire – американська ракета, що може знищити будь-який танк у світі

Роман Яворський
26 січня, 2025 неділя
16:00
Пояснюємо AGM-114 Hellfire

Сили оборони володіють великим асортиментом протитанкових засобів. Про один із них – американські ракети AGM-114 Hellfire – захисники розповідали, що вони мають 100-відсоткову ефективність, тобто кожного разу після запуску вона влучає точно в ціль

Зміст

Що таке AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire – це американська керована протитанкова ракета класу "повітря – земля". Вона запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Для наведення на ціль більшість модифікацій AGM-114 використовують лазерний промінь. Виняток – AGM-114K та AGM-114H, що мають вбудований цифровий автопілот. Ракету можна донаводити на ціль після запуску, щоб знищувати рухомі цілі.

AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire, Фото: Getty Images

 

Назва ракети має подвійне значення. Вона розшифровується як HELicopter Launched FIRE-and-forget, що в перекладі означає "гелікоптерний" [боєприпас] типу "вистрілив-забув". Однак дослівно Hellfire означає "пекельне полум'я". 

Розробка AGM-114 розпочалась у 1970-х роках, на озброєння Hellfire взяли в 1984-му. Ракети розробляли як протитанкову зброю для гелікоптерів. На початках Hellfire виготовляв Rockwell International, зараз – компанії Martin Marietta і The Boeing Company. Ракету встановлювали на всіх типах ударних гелікоптерів з 1970-х рр. до нашого часу.

Вартість ракети стартує від $58 тис., а повністю укомплектована нова модель може коштувати понад $100 тис. 

Що відомо про ракету Hellfire

Hellfire перебуває на озброєнні США та ще понад 16 країн. Ракета була створена для ураження техніки з посиленим захистом: військових літаків та гелікоптерів, безпілотників, танків та бронетранспортерів. Також вона здатна вражати захисні споруди та бункери.

AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire, Фото: Getty Images

 

Залежно від модифікації ракети мають різну дальність ураження, що коливається від 7 до 33 кілометрів. 

Вага бойової частини AGM-114 становить 8-9 кг. Буква в назві ракети вказує на категорії саме за версією боєголовки. Така боєголовка ракети моделі К має тандемний боєприпас (вибуховий або метальний пристрій з кількома етапами вибуху). Ракети М містять бронебійну боєголовку і можуть використовуватися для ураження бункерів, засобів РЕБ, будівель, комунікацій і мостів. Модель N має боєголовку із додаванням металевого заряду.

Протитанковою вважається модель L (Longbow Hellfire, Longbow – довгий лук з анг.) – вона має систему радарного наведення, стійку до перешкод, дальність 9 км та боєголовку HEAT вагою 9 кг.

"Hellfire можна використовувати не лише як ракету "повітря-повітря". Версія AGM-114 "повітря-земля" забезпечує точну та вражаючу потужність по танках, спорудах, бункерах і вертольотах. Ракета Hellfire здатна знищити будь-який відомий сьогодні танк у світі", – пише про американську ракету видання Military.com.

Застосовувати "генлфайр" можна з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів, наземних транспортних засобів (HMMWV) чи спеціальних протикатерних комплексів.

технічні характеристики AGM-114 Hellfire

Технічні характеристики AGM-114К

  • Довжина – 163 см;
  • Діаметр – 18 см; 
  • Розмах стабілізаторів – 33 см;
  • Вага – 46 кг;
  • Бойова частина – 9 кг;
  • Мінімальна відстань – від 0,5 км;
  • Дальність прямого ураження – 7,1 км;
  • Дальність непрямого ураження – 8 км;
  • Швидкість ракети – 1235 км/год.

AGM-114 Hellfire в Україні

Улітку 2022 року стало відомо, що США планують продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle. Це 8-метровий безпілотний літак з розмахом крил 17 метрів, який може нести 4 ракети AGM-114 Hellfire. Продаж безпілотників Grey Eagle фактично вперше вивів на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати ударів на великій відстані.

AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire, Фото: Getty Images

 

Читайте також: Американський хижак: що таке MQ-1 Predator і як він став одним із найкращих дронів світу

Пізніше про передачу MQ-9 – ще одних безпілотників, озброєних "пекельним вогнем" – повідомляв представник компанії-виробника General Atomics. У вересні того ж року Норвегія заявила, що передасть Україні 160 ракет Hellfire, термін експлуатації яких добігав кінця. Ракети планували поетапно зняти з озброєння, але вирішили передати на потреби ЗСУ.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в пригоді в боротьбі з російськими окупаційними силами. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", – зазначав тоді міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам.

У 2023 році АрміяInform розмовляла з операторами комплексу RBS-17, який застосовує ракети AGM-114. 

"У протикатерному ракетному комплексі RBS-17 AGM-114 Hellfire є два підкомплекси: з одним працює розрахунок, який відповідає за лазерний цілевказівник, з другим – розрахунок пускової установки. Розрахунки діють на відстані один від одного, мають зв’язок по радіостанції і за наказом командира лазерного розрахунку здійснюється пуск ракет. Лазерний підкомплекс може діяти як вдень, так і вночі", – розповідав військовослужбовець з позивним "Банкір".

Розрахунок розподілений між самою пусковою, яку обслуговують три особи, та лазерним підсвітлювачем (двоє бійців). Підсвітлювач використовують, щоб Hellfire з напівактивною лазерною головкою самонаведення влучив у ціль, яку опромінюють лазером. Для цього бійцям із підсвітлювачем потрібно мати пряму видимість цілі, а також мати надійний зв'язок із пусковою, що розташована у глибині позицій і працює з закритої позиції. Випущена ракета летить на висоті 100-400 метрів та уражає ціль з верху.

"Банкір" зазначив, що комплекс має 100% ефективності – всі AGM-114 Hellfire влучили у цілі. 

"Ми Hellfire використовуємо у східних та південних областях. Дистанція ураження – до 8 кілометрів, залежно від режиму ведення вогню. Цілями, як правило, є вогневі позиції противника, бліндажі або легкоброньована техніка. Це якщо казати про застосування ракет осколково-фугасного типу. Є ще термобаричні та кумулятивного типу", – пояснив військовослужбовець.

Особливий Hellfire для терористів

Цікаво, що у 2019 році, під час першої каденції Дональда Трампа на посту президента США, ЦРУ використовувала спеціальну версію ракети Hellfire для ліквідації окремих терористів. Припускають, що саме такою зброєю ліквідували тодішнього лідера "Аль-Каїди" Абу Хайра Аль-Масрі, коли він їхав на автомобілі KIA у Сирії у 2017 році. 

Йдеться про ракети, що дозволяють уряду США ліквідовувати окремих терористів і бойовиків з мінімальним ризиком заподіяти шкоду для осіб, які перебувають неподалік. За інформацією видання War Zone у ракеті бойову частину замінили інертним баластом і леза, схожі на мечі, що розкриваються безпосередньо перед наближенням до цілі. Шестилезова конфігурація ракети Hellfire R9X отримала прізвисько "бомба-ніндзя".

Теги:
Відео
Статті
Новини
зброя
Війна з Росією
США
Військові новини
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+6.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 січня
17:43
найманець з Білорусі
ЗСУ полонили найманця з Білорусі: що він про себе розповідає
17:34
Ексклюзив
Посилка
"На посилку до 45 євро це абсолютно не вплине": Непран про оподаткування посилок з-за кордону
17:30
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
Світ, який ми розуміли й знали, закінчився. Тепер формується новий світ, - польський політик Чех
17:21
Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області
Бої за Велику Новосілку: ЗСУ затягли росіян у "вогняний мішок" і відступили
16:56
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти завдали інтенсивних авіаударів по Куп’янську: постраждала жінка, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
16:33
Херсонська область
Окупанти атакували з БПЛА чоловіка у Корабельному районі Херсона
16:29
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 99 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
16:22
Давид Арахамія
На інавгурації Трампа був присутній Арахамія: Independent пояснює, що це означає
16:02
Олександр Лукашенко
"Туди, ближче до Росії". Лукашенко хоче розмістити "Орешник" на кордоні з РФ
16:01
OPINION
США не розпоряджаються російськими активами, більшість з них — у Європі
15:41
Дональд Трамп
Трамп: жителі Гренландії хочуть бути частиною США
15:29
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Росіяни діють на межі свого наступального потенціалу": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про бойові дії на Донеччині
15:14
Андрій Єрмак
Єрмак: немає жодного "мирного плану за 100 днів", це вкиди Кремля
15:05
Латвія
У Латвії приберуть російську мову в банкоматах
14:54
екстренка
Український офіс USAID отримав указівку зупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ
14:52
Дмитро Ярош
"План був реальний". Ярош розповів, як готував збройне повстання проти Лукашенка
14:20
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення в керівництві повстанням президенту Юн Сок Йолю
14:18
Олександр Лукашенко та його шпіц Умка на так званих президентських виборах (26 січня 2025 року)
Лукашенко прийшов "голосувати" зі своїм собакою, який відразу помітив територію
14:18
У Черкасах затримали чоловіка, який вирішив розібратись у конфлікті на зупинці за допомогою пістолета
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
"Бурити, бурити і ще раз бурити"
13:51
Утеплення помешкань
Без опадів, але з вітром: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями
13:30
Арсен Жумаділов
Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель
13:10
У Києві на Берестейському проспекті автобус врізався у дві поліцейські автівки: рух частково ускладнено
13:07
На фронті загинув кінопродюсер Станіслав Притула
13:05
Ексклюзив
Міхаель Галер
Україна повинна відновити довіру своїх громадян до євроінтеграції, - депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
12:04
OPINION
блог Тетяна Чорновол
Арешт генералів — це сигнал іншим офіцерам "класти" особовий склад
11:49
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розгляне можливість повернення США до ВООЗ
11:39
Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним
11:19
OPINION
Конфлікт навколо Міноборони показує усю деградацію і безвідповідальність як системи держуправління, так і громадського сектору
11:06
Росіяни скинули 6 КАБів на лікарню в Бериславі 25 січня: постраждали медики
10:47
Ексклюзив
Україна ЄС
Депутат Європарламенту Міхаель Галер: Реформа судової системи — ключовий виклик України на шляху до ЄС
10:19
морський дрон Magura V5
Росіяни стверджують, що морські дрони атакують Крим
10:03
Держдепартамент США
Американські дипломати закликають держсекретаря Рубіо зробити виняток для України в зупиненні допомоги, - FT
10:02
Ексклюзив
Україна має потенціал, щоб зупинити наступ росіян і проводити контрудари на окремих ділянках фронту, - генерал Маломуж
10:01
OPINION
Україна має моральне право говорити про перезапуск міжнародних інституцій
09:59
Всесвітній день митниці та День працівника контрольно-ревізійної служби України
26 січня – Всесвітній день митниці та День працівника контрольно-ревізійної служби України
09:26
ППО
Сили оборони знищили 50 із 72 безпілотників, ще 9 локаційно втрачені
08:46
Білорусь, вибори, Лукашенко
У Білорусі стартували президентські "вибори"
08:14
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 167 боєзіткнень, із них 52 – на Покровському напрямку
08:05
Партизани розвідали Науково-дослідний випробувальний інститут бронетанкової техніки в Підмосков'ї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV