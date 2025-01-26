Пекельний вогонь проти росіян: що таке AGM-114 Hellfire – американська ракета, що може знищити будь-який танк у світі

Що таке AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire – це американська керована протитанкова ракета класу "повітря – земля". Вона запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Для наведення на ціль більшість модифікацій AGM-114 використовують лазерний промінь. Виняток – AGM-114K та AGM-114H, що мають вбудований цифровий автопілот. Ракету можна донаводити на ціль після запуску, щоб знищувати рухомі цілі.

AGM-114 Hellfire, Фото: Getty Images

Назва ракети має подвійне значення. Вона розшифровується як HELicopter Launched FIRE-and-forget, що в перекладі означає "гелікоптерний" [боєприпас] типу "вистрілив-забув". Однак дослівно Hellfire означає "пекельне полум'я".

Розробка AGM-114 розпочалась у 1970-х роках, на озброєння Hellfire взяли в 1984-му. Ракети розробляли як протитанкову зброю для гелікоптерів. На початках Hellfire виготовляв Rockwell International, зараз – компанії Martin Marietta і The Boeing Company. Ракету встановлювали на всіх типах ударних гелікоптерів з 1970-х рр. до нашого часу.

Вартість ракети стартує від $58 тис., а повністю укомплектована нова модель може коштувати понад $100 тис.

Що відомо про ракету Hellfire

Hellfire перебуває на озброєнні США та ще понад 16 країн. Ракета була створена для ураження техніки з посиленим захистом: військових літаків та гелікоптерів, безпілотників, танків та бронетранспортерів. Також вона здатна вражати захисні споруди та бункери.

AGM-114 Hellfire, Фото: Getty Images

Залежно від модифікації ракети мають різну дальність ураження, що коливається від 7 до 33 кілометрів.

Вага бойової частини AGM-114 становить 8-9 кг. Буква в назві ракети вказує на категорії саме за версією боєголовки. Така боєголовка ракети моделі К має тандемний боєприпас (вибуховий або метальний пристрій з кількома етапами вибуху). Ракети М містять бронебійну боєголовку і можуть використовуватися для ураження бункерів, засобів РЕБ, будівель, комунікацій і мостів. Модель N має боєголовку із додаванням металевого заряду.

Протитанковою вважається модель L (Longbow Hellfire, Longbow – довгий лук з анг.) – вона має систему радарного наведення, стійку до перешкод, дальність 9 км та боєголовку HEAT вагою 9 кг.

"Hellfire можна використовувати не лише як ракету "повітря-повітря". Версія AGM-114 "повітря-земля" забезпечує точну та вражаючу потужність по танках, спорудах, бункерах і вертольотах. Ракета Hellfire здатна знищити будь-який відомий сьогодні танк у світі", – пише про американську ракету видання Military.com.

Застосовувати "генлфайр" можна з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів, наземних транспортних засобів (HMMWV) чи спеціальних протикатерних комплексів.

Технічні характеристики AGM-114К

Довжина – 163 см;

Діаметр – 18 см;

Розмах стабілізаторів – 33 см;

Вага – 46 кг;

Бойова частина – 9 кг;

Мінімальна відстань – від 0,5 км;

Дальність прямого ураження – 7,1 км;

Дальність непрямого ураження – 8 км;

Швидкість ракети – 1235 км/год.

AGM-114 Hellfire в Україні

Улітку 2022 року стало відомо, що США планують продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle. Це 8-метровий безпілотний літак з розмахом крил 17 метрів, який може нести 4 ракети AGM-114 Hellfire. Продаж безпілотників Grey Eagle фактично вперше вивів на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати ударів на великій відстані.

AGM-114 Hellfire, Фото: Getty Images

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Пізніше про передачу MQ-9 – ще одних безпілотників, озброєних "пекельним вогнем" – повідомляв представник компанії-виробника General Atomics. У вересні того ж року Норвегія заявила, що передасть Україні 160 ракет Hellfire, термін експлуатації яких добігав кінця. Ракети планували поетапно зняти з озброєння, але вирішили передати на потреби ЗСУ.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в пригоді в боротьбі з російськими окупаційними силами. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", – зазначав тоді міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам.

У 2023 році АрміяInform розмовляла з операторами комплексу RBS-17, який застосовує ракети AGM-114.

"У протикатерному ракетному комплексі RBS-17 AGM-114 Hellfire є два підкомплекси: з одним працює розрахунок, який відповідає за лазерний цілевказівник, з другим – розрахунок пускової установки. Розрахунки діють на відстані один від одного, мають зв’язок по радіостанції і за наказом командира лазерного розрахунку здійснюється пуск ракет. Лазерний підкомплекс може діяти як вдень, так і вночі", – розповідав військовослужбовець з позивним "Банкір".

Розрахунок розподілений між самою пусковою, яку обслуговують три особи, та лазерним підсвітлювачем (двоє бійців). Підсвітлювач використовують, щоб Hellfire з напівактивною лазерною головкою самонаведення влучив у ціль, яку опромінюють лазером. Для цього бійцям із підсвітлювачем потрібно мати пряму видимість цілі, а також мати надійний зв'язок із пусковою, що розташована у глибині позицій і працює з закритої позиції. Випущена ракета летить на висоті 100-400 метрів та уражає ціль з верху.

"Банкір" зазначив, що комплекс має 100% ефективності – всі AGM-114 Hellfire влучили у цілі.

"Ми Hellfire використовуємо у східних та південних областях. Дистанція ураження – до 8 кілометрів, залежно від режиму ведення вогню. Цілями, як правило, є вогневі позиції противника, бліндажі або легкоброньована техніка. Це якщо казати про застосування ракет осколково-фугасного типу. Є ще термобаричні та кумулятивного типу", – пояснив військовослужбовець.

Особливий Hellfire для терористів

Цікаво, що у 2019 році, під час першої каденції Дональда Трампа на посту президента США, ЦРУ використовувала спеціальну версію ракети Hellfire для ліквідації окремих терористів. Припускають, що саме такою зброєю ліквідували тодішнього лідера "Аль-Каїди" Абу Хайра Аль-Масрі, коли він їхав на автомобілі KIA у Сирії у 2017 році.

Йдеться про ракети, що дозволяють уряду США ліквідовувати окремих терористів і бойовиків з мінімальним ризиком заподіяти шкоду для осіб, які перебувають неподалік. За інформацією видання War Zone у ракеті бойову частину замінили інертним баластом і леза, схожі на мечі, що розкриваються безпосередньо перед наближенням до цілі. Шестилезова конфігурація ракети Hellfire R9X отримала прізвисько "бомба-ніндзя".