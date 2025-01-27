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Агенти "Атеш" зафіксували переміщення ворожої техніки в Криму після атак українських дронів

Марія Науменко
27 січня, 2025 понедiлок
08:38
Війна з Росією

Партизани "Атеш" повідомили про переміщення військової техніки РФ поблизу Феодосії в Криму. Це сталося після серії успішних атак українських безпілотників

Зміст

Про це інформує партизанський рух "Атеш" у Telegram. 

За інформацією "Атеш", для уникнення втрат у техніці російські сили намагаються розосередити її по всьому півострову, проте їм не вдається приховано організувати це переміщення.

"Але це нам на руку, адже приховано організувати її переміщення їм не вдається і наші агенти фіксують усі їхні дії та нові координати", - йдеться у повідомлення.

Зібрані дані щодо логістики і місць розміщення військової техніки українські партизани оперативно передають Силам оборони України.

"Незабаром окупанти переміщатимуться лише пішки", - підсумували а "Атеш".

  • 25 січня на Кримському мості у напрямку з Краснодарського краю РФ до Криму запровадили суцільний паспортний контроль через "терористичну загрозу".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
Військові новини
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