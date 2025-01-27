Агенти "Атеш" зафіксували переміщення ворожої техніки в Криму після атак українських дронів

Про це інформує партизанський рух "Атеш" у Telegram.

За інформацією "Атеш", для уникнення втрат у техніці російські сили намагаються розосередити її по всьому півострову, проте їм не вдається приховано організувати це переміщення.

"Але це нам на руку, адже приховано організувати її переміщення їм не вдається і наші агенти фіксують усі їхні дії та нові координати", - йдеться у повідомлення.

Зібрані дані щодо логістики і місць розміщення військової техніки українські партизани оперативно передають Силам оборони України.

"Незабаром окупанти переміщатимуться лише пішки", - підсумували а "Атеш".