Агенти "Атеш" зафіксували переміщення ворожої техніки в Криму після атак українських дронів
Партизани "Атеш" повідомили про переміщення військової техніки РФ поблизу Феодосії в Криму. Це сталося після серії успішних атак українських безпілотників
Про це інформує партизанський рух "Атеш" у Telegram.
За інформацією "Атеш", для уникнення втрат у техніці російські сили намагаються розосередити її по всьому півострову, проте їм не вдається приховано організувати це переміщення.
"Але це нам на руку, адже приховано організувати її переміщення їм не вдається і наші агенти фіксують усі їхні дії та нові координати", - йдеться у повідомлення.
Зібрані дані щодо логістики і місць розміщення військової техніки українські партизани оперативно передають Силам оборони України.
"Незабаром окупанти переміщатимуться лише пішки", - підсумували а "Атеш".
- 25 січня на Кримському мості у напрямку з Краснодарського краю РФ до Криму запровадили суцільний паспортний контроль через "терористичну загрозу".
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