У Білому домі підтвердили продовження мирної угоди між Ізраїлем та "Хезболлою" до 18 лютого
У неділю, 26 січня, у Білому домі оголосили, що угода про мир між Ізраїлем та "Хезболлою", укладена за посередництва США, залишатиметься чинною до 18 лютого 2025 року
Про це повідомляє Reuters.
"Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, за дотриманням якої спостерігають Сполучені Штати, продовжуватиме діяти до 18 лютого 2025 року", - йдеться в заяві Білого дому.
Відповідна заява була зроблена після того, як Ізраїль підтвердив, що його війська залишаться на півдні Лівану, попри дедлайн, встановлений у мирній угоді, який спливав у неділю.
Наразі Ізраїль не повідомив, як довго його війська залишатимуться на півдні Лівану. Згідно із заявами ізраїльських військових, їхня мета — вилучення зброї "Хезболли" та знищення її інфраструктури
Крім того, Білий дім повідомив, що незабаром розпочнуться переговори між урядами Лівану, Ізраїлю та США про повернення ліванських в'язнів, які були захоплені після 7 жовтня 2023 року.
- У понеділок, 13 січня, посол Ізраїлю в ООН Денні Данон в листі до Ради Безпеки заявив, що ліванська "Хезболла" намагається "відновити сили і переозброїтися за допомогою Ірану".
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