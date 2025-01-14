Посол Ізраїлю в ООН заявив, що "Хезболла" намагається "відновити сили і переозброїтися за допомогою Ірану"

Про це повідомляє Reuters.

За словами Данона, бойовики "Хезболли" залишаються "серйозною загрозою" для безпеки Ізраїлю та регіональної стабільності.

"Хоча військовий потенціал "Хезболли" значно скоротився під час війни, зараз вони намагаються відновити сили і переозброїтися за допомогою Ірану", - написав він у листі до Ради Безпеки.

Данон закликав ліванський уряд і міжнародне співтовариство зосередитись на "припиненні контрабанди зброї, боєприпасів і фінансової підтримки через сирійсько-ліванський кордон, а також повітряними і морськими шляхами".

Він додав, що з моменту досягнення угоди про припинення вогню відбулися кілька спроб передачі зброї та коштів "Хезболлі". За його словами, "Хезболла" продовжує нарощувати військову присутність, іноді впритул наближаючись до миротворчих баз і патрулів ООН на півдні Лівану.

"Попри це, UNIFIL вирішили поблажливо інтерпретувати свій мандат, вирішивши не вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб зона їхньої діяльності не використовувалася для будь-якої ворожої діяльності", - написав Данон.

Високопоставлене ліванське джерело, близьке до "Хезболли", заперечило ці звинувачення.