У Білорусі не вистачає власних сил, щоб скинути режим і бути готовими до протистояння з РФ, - представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Всім силовикам і чиновникам у Білорусі рано чи пізно доведеться зробити вибір: "Ви за незалежну Білорусь, чи ви за сім'ю диктатора?" І оскільки диктатор зараз на восьмому десятку своїх літ, то, мабуть, ті, у кого більш-менш працюють мізки, вони мусять зрозуміти, що їхнє майбутнє безпосередньо залежить від майбутнього Білорусі як демократичної, незалежної країни. Інакше вони опиняться в ролі оцього кримського Беркута чи донецьких чоловіків, яких просто зараз, ми знаємо, мобілізували майже всіх. І здебільшого вони вже полягли на полях боїв там на Донеччині чи в інших містах. Білоруси в дуже складному зараз становищі, тому що, на жаль, всередині країни у нас не вистачає сил і можливостей для того, щоб скинути цей режим внутрішньої окупації і ще бути готовими до протистояння з Російською Федерацією", - сказав він.

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Вадим Кабанчук зауважив, що білоруський диктатор Лукашенко перебуває у повній політичній, економічній та військовій залежності від Росії.

"Зараз в регіоні відбувається війна. Події набирають динаміку. І це дуже нервує диктатора, який фактично впав у повну залежність - політичну, економічну, військову від Російської Федерації. Він ще вплутався у війну проти України. Він це розуміє. І ми бачимо навіть сьогодні в його спробах давати якісь позитивні коментарі, що у нього нема радості на обличчі. Він розуміє, в якому він становищі. Для нього все не визначено на майбутнє. І для нього дилема, як і для кожного диктатора, як спокійно зустріти свою старість чи смерть, і не бути фактично розірваним натовпом, як ми уже неодноразово бачили в історії людства, що відбувалося з його друзями. От недавній приклад - те, що сталося в Сирії", - вважає представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та нацбезпеки.

"Вибори" у Білорусі: що відомо 26 січня 2025 року в Білорусі відбуваються президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління. Напередодні виборів Лукашенко погрожував повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести. Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб.

25 січня користувачі масово скаржились на блокування VPN-сервісів, необхідних для обходу цензури, а також на суттєві обмеження закордонного трафіку.