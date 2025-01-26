"План був реальний". Ярош розповів, як готував збройне повстання проти Лукашенка

Про це політик розповів у себе на фейсбуці 26 січня 2025 року, в день так званих виборів у Білорусі, на яких незмінний протягом останніх 30 років правитель цієї країни вже всьоме балотується на займану посаду.

"Колись, дуже давно, у 1999-році, я, разом з білоруськими побратимами, готував ліквідацію внутрішньо-окупаційного режиму Білорусі… Їздили територією дружнього народу, творили разом експедиційні підрозділи, вишколювали і озброювали їх, проводили бойове злагодження", - розкрив подробиці Ярош.

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За його оцінкою, план був реальний, але "меценатів" втілюваного задуму тоді, у 1999-му, спантеличила зміна влади Кремлі, коли замість Єльцина на чолі РФ став Путін.

"А якби все вдалося, історія східної Європи була б, категорично, іншою", - зазначив Ярош.

Разом з тим, колишній голова "Правого сектора" переконаний у тому, що найближчим часом "Білорусь буде самостійною і в союзі з Україною, Польщею, Балтією". "Час прийде. Це - наше геополітичне майбутнє!", - наголосив Ярош.