"План був реальний". Ярош розповів, як готував збройне повстання проти Лукашенка
У 1999 році один з провідників українських правих Дмитро Ярош ("Тризуб", "Правий сектор", "Українська добровольча армія") спільно з білоруськими побратимами займався підготовкою повалення режиму Олександра Лукашенка
Про це політик розповів у себе на фейсбуці 26 січня 2025 року, в день так званих виборів у Білорусі, на яких незмінний протягом останніх 30 років правитель цієї країни вже всьоме балотується на займану посаду.
"Колись, дуже давно, у 1999-році, я, разом з білоруськими побратимами, готував ліквідацію внутрішньо-окупаційного режиму Білорусі… Їздили територією дружнього народу, творили разом експедиційні підрозділи, вишколювали і озброювали їх, проводили бойове злагодження", - розкрив подробиці Ярош.
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За його оцінкою, план був реальний, але "меценатів" втілюваного задуму тоді, у 1999-му, спантеличила зміна влади Кремлі, коли замість Єльцина на чолі РФ став Путін.
"А якби все вдалося, історія східної Європи була б, категорично, іншою", - зазначив Ярош.
Разом з тим, колишній голова "Правого сектора" переконаний у тому, що найближчим часом "Білорусь буде самостійною і в союзі з Україною, Польщею, Балтією". "Час прийде. Це - наше геополітичне майбутнє!", - наголосив Ярош.
- Всьоме голосувати за самого себе Лукашенко прийшов зі своїм псом Умкою, який відразу помітив територію.
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