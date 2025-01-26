Лукашенко прийшов "голосувати" зі своїм собакою, який відразу помітив територію
Під час так званих президентських виборів 26 січня 2025 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув на виборчу дільницю разом зі своїм шпіцем Умкою
На вході пес помітив стіну Білоруського державного університету фізичної культури, де розташовувалося приміщення для "голосування". Цей фрагмент потрапив до трансляції білоруських пропагандистів, розповідає газета "Наша ніва".
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На відео видно, як Олександр Лукашенко заходить на виборчу дільницю у супроводі чиновників та свого пса, на кличку Умка. Шпіц на вході відійшов від колони та помітив стіну Білдержуніверситету фізкультури.
При цьому починаючи з 1 січня в Білорусі набули чинності окремі положення закону "Про відповідальне поводження з тваринами", звертає увагу білоруський опозиційний сайт Zerkalo.
Законом встановлюється заборона на відвідування тварин продовольчих магазинів, об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, а також фізкультурно-спортивних споруд - за винятком собак-поводирів.
Крім того, власникам собак наказано ходити на прогулянку з ними з пакетиками та негайно прибирати екскременти своїх домашніх тварин.
"Вибори" у Білорусі: що відомо
26 січня 2025 року в Білорусі відбуваються президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління.
Напередодні виборів Лукашенко погрожував повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести. Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб.
Наразі ж користувачі масово скаржаться на блокування VPN-сервісів, необхідних для обходу цензури, а також на суттєві обмеження закордонного трафіку.
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