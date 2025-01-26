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Трамп показує Путіну, хто в хаті господар, - дипломат Огризко

Марина Клюєва
26 січня, 2025 неділя
21:20
Світ путін трамп

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що Трамп показує Путіну, хто в хаті господар

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, що те, що стосується щонайменше нас, то процес іде, іде важко. А з іншого боку, чому ми думаємо, що такі найскладніші теми можуть бути розв'язані за 24 години. Він так казав, тому що він не міг по-іншому казати, тому що він хотів показати всім, що він мачо, і що може зробити все протягом одного дня. Зараз уже говорять про 100 днів, а потім буде ще 100 днів. Вже зараз зрозуміло, що програми як такої, розписаної детально, насправді немає. Але є позитивні моменти, він починає, вибачте на слові, нагинати Владіміра Путіна. І це добре, тому що він показує, хто в хаті господар. І ви бачите, оце підлабузництво, чи як правильно сказати, з боку Путіна,  говорить про те, що субординація вже встановлена", - сказав він. 

Володимир Огризко вважає, що ні Сполучені Штати Америки не будуть ставити Росію на перше місце, ні Китай.

"Є той, хто веде, і є той, кого ведуть. Так, Путін буде ще розповідати, що він сильний, що він могутній і так далі. Він буде розповідати про те, що треба багатополярний мір та всяку іншу маячню, хоча всім зрозуміло, що в світі зараз є два ключових гравці - це Китай і США, вірніше США і Китай. А все інше - це вже буде темою для того, яким чином вони або між собою домовляться. Або що приведе до якоїсь, найімовірніше, торговельно-економічної кризи глобального характеру. В результаті чого одна з цих сил матиме економічні можливості впливати на іншу. Я думаю, що тенденції в принципі поки що доволі неоформлені. Але за будь-яких обставин, я думаю, що ні США не буде ставити Росію на перше місце, ні Китай, хоча Китаю Росія потрібна як молодший партнер. А відтак у нас з'являються можливості для того, щоб в цій поки що не зовсім зрозумілій ситуації просувати свою лінію, свій порядок денний. І я думаю, що зараз ми це маємо робити на щоденній основі, на будь-якому рівні, а краще на всіх рівнях", - зауважив Володимир Огризко.

  • 22 січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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