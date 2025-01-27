На Київщині посадовець СБУ збив дитину на переході, - ЗМІ
23 січня посадовець Служби безпеки збив на пішохідному переході дитину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, чоловіка арештували
Про це повідомляють Українська правда та hromadske із посиланням на СБУ.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 січня у Василькові на Київщині. Як пишуть ЗМІ, співробітник Центрального управління СБУ збив дитину на пішохідному переході.
"У результаті був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно було доправлено до НДСЛ "Охматдит". Потерпілому надана уся необхідна медична допомога, він перебуває у задовільному стані", - йдеться у коментарі СБУ.
За фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження. Посадовцю вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Крім цього, в СБУ заявили, що "вважають такі дії співробітника неприпустимими, сприяють об’єктивному розслідуванню та надають всебічну допомогу правоохоронцям".
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 25 січня в Ужгороді сталась дорожньо-транспортна пригода. На перехресті автобус збив жінку, яка переходила дорогу на червоне світло.
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