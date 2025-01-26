Трамп запропонує Сі Цзіньпіну угоду, - експерт Єфремов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що конкуренція (США та Китаю, - ред.) неуникна. Я думаю, що і в Сполучених Штатах, і в Китаї обрали таку собі модель поведінки і побудови двосторонніх відносин, яка буде якраз виходити із того, що протилежна сторона розглядає їх як суперника, конкурента і, можливо, потенційно навіть певного ворога. Поки що, за адміністрації Байдена, Китай та США знайшли деякий тимчасовий консенсус, деяку тимчасову формулу, яка полягала в тому, що вони намагалися контролювати і нормалізувати відносини, і не допустити їх вихід за якісь контрольовані межі, не допустити небажаної ескалації. Але тепер дійсно ми маємо нову адміністрацію в Білому домі, нову команду і час говорити про те, що буде робити Трамп", - сказав він.

Дмитро Єфремов вважає, що зустріч між очільниками США та Китаю буде двосторонньою і відбудеться на нейтральній території.

"Ви правильно відзначили, що уже є розмови між лідерами, тобто відбулися розмови. І ви також зауважили, що Трамп планує зустріч. З моєї точки зору буде таким чином все відбуватися: на такій зустрічі, яка буде організована і відбудеться, скажімо, на якійсь нейтральній території, найімовірніше, на двосторонній основі, а не на багатосторонній, Трамп спробує знову так само, як він робив це в 2017 році, запропонувати Сі Цзіньпіну угоду. І, ймовірно, параметри такої угоди поки що нам незрозумілі, але вона точно буде пакетною. Туди буде складено всі проблеми двосторонніх американо-китайських відносин, і Трамп спробує запропонувати її Сі Цзіньпіну", - зазначив він.

Експерт зауважив, що угода, запропонована Трампом, буде викривлена на користь США й Китай, ймовірно, не пристане на неї.

"Точно вона буде викривлена на користь Сполучених Штатів. А от далі, ми побачимо, як зреагує китайська сторона. Ймовірно, Китай не погодиться на умови подібної угоди, які будуть шкодити його національним інтересам, і що ще важливіше: принижувати якимось чином його лідерство як альтернативи для Сполучених Штатів. І от в залежності від того, який консенсус буде віднайдено під час цієї зустрічі, ймовірно, ми побачимо і характер подальших двосторонніх відносин між цими країнами", - додав Дмитро Єфремов.

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