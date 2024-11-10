"Можливо, в Китаї виникне криза": експерт Єфремов про вплив Трампа на внутрішньоекономічну рівновагу КНР

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Якщо Китаю вдасться втримати певний баланс та не допустити, щоб тиск з боку США був надзвичайно потужним, а був дозованим і розподіленим, то, можливо, Китай ще далі демонструватиме здатність втримувати контроль за своєю внутрішньою економічною ситуацією. Якщо ні – можливо, в Китаї виникне криза", - зазначив Єфремов.

Трамп у своїй передвиборчій кампанії обіцяв нові тарифи у 60% проти китайських товарів, але це зовсім не означає, що вони будуть введені одномоментно і фронтально по всіх тарифних лініях, каже експерт. Скоріш за все, це буде вводитись порціями проти обраних секторів, які будуть чутливі для китайської економіки.

"У США розуміють, що китайська економіка у вразливому стані, хоч і зростає, але стикається з внутрішніми труднощами, які поступово накопичуються. Китай поки що контролює ситуацію та утримує економічний баланс, але з часом можливості для підтримки цієї рівноваги зменшуються. США можуть націлюватися на те, щоб вплинути на внутрішню економічну стабільність Китаю. В обмін на це Трамп, можливо, знову попросить про угоду – певні знижки або поступки економічного характеру від Китаю. Хоча малоймовірно, що це стосуватиметься припинення кооперації з Росією, чого б хотіли в Україні. Однак будь-який тиск на Китай може створити умови для ослаблення його економіки. Американські бізнесмени вже відчувають ці ризики, знижують свою присутність у Китаї та переміщують інвестиції в більш сприятливі до США локації, що, своєю чергою, ускладнює економічну ситуацію в Китаї", - повідомив Єфремов.