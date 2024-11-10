США заборонили компанії TSMC поставляти чіпи до Китаю, які використовуються в програмах ШІ

Про це пише Reuters.

Міністерство торгівлі надіслало лист до TSMC із запровадженням експортних обмежень на певні складні чіпи 7-нанометрового або більш просунутого дизайну, призначені для Китаю, які живлять прискорювач ШІ та графічні процесори, сказало джерело видання.

Розпорядження США, про яке повідомляється вперше, надійшло лише через кілька тижнів після того, як TSMC повідомила мінторгівлі про те, що один із її чіпів був знайдений у процесорі Huawei AI. Дослідницька компанія Tech Insights розібрала продукт, виявивши чіп TSMC і очевидне порушення експортного контролю.

Останнє обмеження торкнеться багатьох інших компаній і дозволить США оцінити, чи інші компанії перенаправляють чіпи Huawei для її процесорів ШІ. У результаті цього листа TSMC повідомила постраждалих клієнтів про призупинення постачання чіпів, починаючи з понеділка.