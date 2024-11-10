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Головна Технології США заборонили компанії TSMC поставляти чіпи до Китаю, які використовуються в програмах ШІ

США заборонили компанії TSMC поставляти чіпи до Китаю, які використовуються в програмах ШІ

Ксенія Золотова
10 листопада, 2024 неділя
09:09
Технології TSMC

США звернулися до Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. з наказом припинити з понеділка, 11 листопада, постачання передових чіпів китайським клієнтам, які часто використовуються в програмах штучного інтелекту

Зміст

Про це пише Reuters.

Міністерство торгівлі надіслало лист до TSMC із запровадженням експортних обмежень на певні складні чіпи 7-нанометрового або більш просунутого дизайну, призначені для Китаю, які живлять прискорювач ШІ та графічні процесори, сказало джерело видання.

Розпорядження США, про яке повідомляється вперше, надійшло лише через кілька тижнів після того, як TSMC повідомила мінторгівлі про те, що один із її чіпів був знайдений у процесорі Huawei AI. Дослідницька компанія Tech Insights розібрала продукт, виявивши чіп TSMC і очевидне порушення експортного контролю.

Останнє обмеження торкнеться багатьох інших компаній і дозволить США оцінити, чи інші компанії перенаправляють чіпи Huawei для її процесорів ШІ. У результаті цього листа TSMC повідомила постраждалих клієнтів про призупинення постачання чіпів, починаючи з понеділка.

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Теги:
Новини
Економіка
Китай
штучний інтелект
США
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