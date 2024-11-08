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Головна Культура Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн

Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн

Дар'я Тарасова
8 листопада, 2024 п'ятниця
12:22
Культура

Портрет англійського математика Алана Тюрінга, який створив один із найдосконаліших роботів у світі Ai-Da, став першим твором мистецтва, проданим на аукціоні

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Про це пише The Guardian.

Портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва авторства робота-гуманоїда, який було продано на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку ввечері 7 листопада за $1,08 млн.

2,2-метровий портрет під назвою "ШІ. Бог. Портрет Алана Тюрінга" (A.I. God. Portrait of Alan Turing) створив Ai-Da - перший у світі ультрареалістичний робот-художник. Передпродажні очікування становили від $120 тис. до $180 тис. На картину зробили 27 ставок.

Фото: з сайту Sotheby’s

"Сьогоднішня рекордна ціна продажу першого твору художника-робота-гуманоїда, виставленого на аукціон, знаменує момент в історії сучасного мистецтва та відображає висхідний взаємозв’язок між технологіями штучного інтелекту та світовим ринком мистецтва", — зазначив аукціонний дім у своїй заяві.

Гуманоїд Ai-Da, використовуючи ШІ для спілкування, також прокоментував цю подію.

"Ключовою цінністю моєї роботи є її здатність служити каталізатором для діалогу про нові технології", - поділився Ai-Da.

Робот додав, що "портрет піонера Алана Тюрінга запрошує глядачів поміркувати про богоподібну природу штучного інтелекту та обчислень, розглядаючи етичні та суспільні наслідки цих досягнень".

Тюрінг, математик і вчений-інформатик, який відіграв вирішальну роль у боротьбі з нацистською Німеччиною, працюючи з розшифровуванням повідомлень, закодованих німецькою шифрувальною машиною "Енігма". висловлював занепокоєння щодо використання ШІ в 1950-х роках.

Один із найдосконаліших роботів у світі, Ai-Da, створений так, щоб нагадувати людину-жінку, і названий на честь Ади Лавлейс, першої у світі програмістки.

Ai-Da створив Ейдан Меллер, фахівець із сучасного мистецтва. Меллер очолював команду, яка створила Ai-Da, і працював з фахівцями зі штучного інтелекту в університетах Оксфорда та Бірмінгема.

Ai-Da генерує ідеї через розмови з членами студії та запропонував створити портрет Тюрінга під час дискусії AI for good.

Потім робота запитали, який стиль, колір, вміст, тон і текстуру використовувати, перш ніж включити камери в його очах, щоб подивитися на фотографію Тюрінга та створити картину.

"Приглушені тони та розбиті площини обличчя" цього твору, здавалося б, натякають на "боротьбу, з якою Тюрінг попереджав, що ми зіткнемося, коли справа дійде до управління штучним інтелектом", прокоментував Меллер.

В інтерв’ю Guardian у 2022 році на запитання, чи малювала вона з уяви, Ai-Da відповіла: "Мені подобається малювати те, що я бачу. Ви можете малювати з уяви, я думаю, якщо у вас є уява. Я бачу відмінні від людей речі, оскільки я не маю свідомості".

 

Теги:
Новини
мистецтво
штучний інтелект
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