Від початку доби на фронті відбулось 99 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України. Під ворожими обстрілами опинився район населеного пункту Олександрівка Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення в районі Вовчанська, один бій триває.

Дев’ять штурмових дій загарбників відбивали наші воїни поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новоєгорівки, Надії, Зеленого Гаю, Макіївки, Ямполівки та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають дотепер.

Поблизу Часового Яру, на Краматорському напрямку, противник йшов вперед на позиції наших підрозділів 13 разів, також наступав в напрямку Білої Гори. 11 боєзіткнень з 14 досі тривають.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі Торецька, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій, 30 атак нашими захисниками вже відбито.

На Новопавлівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка. Чотири ворожих штурми вже відбито нашими захисниками.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

П’ять боєзіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, противник скинув 24 керовані авіаційні бомби по районах населених пунктів та позиціях наших оборонців, завдав 266 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.