Росія вночі запустила понад 100 БПЛА, Сили оборони збили 57, є локаційно втрачені
У ніч на 27 січня окупант атакував 104 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомили Повітряні Сили.
Атака відбулась з різних напрямів: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
- Російська окупаційна армія ввечері 26 січня запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. У Київській області працювали сили ППО, на Прикарпатті та на Сумщині атакували об'єкти інфраструктури.
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