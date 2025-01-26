Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 26 січня
Російська окупаційна армія ввечері 26 січня запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:52 військові попередили про загрозу "шахедів" для Запорізької області. Пізніше дрони заходили також через Харківську область.
"Ворожі ударні БПЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний", - написали ПС.
Крім цього, загроза поширилася також на Херсонську область - ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір Херсонщини на північному сході з тимчасово окупованої території, курс - північний/північно-західний.
Тим часом нові групи "шахедів" заходили на схід Харківщини з тимчасово окупованої Луганщини, курс - західний/південно-західний.
О 20:47 загроза застосування ворогом ударних БПЛА поширилася на Донецьку область. Дрони фіксувалися на півночі Донеччини, курс - південно-західний.
"Увага! Дніпропетровська і Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БПЛА! Ворожі ударні БПЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс - західний", - написали ПС о 20:28.
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