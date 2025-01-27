Угорщина єдина заблокувала спільну заяву ЄС щодо псевдовиборів у Білорусі, - Радіо Свобода

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела у Брюсселі.

Спершу білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що Угорщина і Словаччина відмовилися підписати проєкт заяви від імені 27 країн ЄС. Пізніше представники Словаччини погодилися підписати звернення, а влада Угорщини залишилася єдиною серед членів ЄС, хто цього не зробив.

Видання наголошує, що Угорщина під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана неодноразово виступала проти розширення санкцій проти Росії та збільшення європейської допомоги Україні.