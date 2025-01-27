Угорщина єдина заблокувала спільну заяву ЄС щодо псевдовиборів у Білорусі, - Радіо Свобода
Представники Угорщини заблокували спільне звернення країн Євросоюзу щодо невизнання так званих президентських виборів у Білорусі
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела у Брюсселі.
Спершу білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що Угорщина і Словаччина відмовилися підписати проєкт заяви від імені 27 країн ЄС. Пізніше представники Словаччини погодилися підписати звернення, а влада Угорщини залишилася єдиною серед членів ЄС, хто цього не зробив.
Видання наголошує, що Угорщина під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана неодноразово виступала проти розширення санкцій проти Росії та збільшення європейської допомоги Україні.
- 26 січня в Білорусі проходили так звані президентські вибори. Лідери країн Європи та світу висловили свою позицію стосовно легітимності цих виборів.
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