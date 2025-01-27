Путін і Токаєв привітали Лукашенка з "переобранням" на пост президента Білорусі

Про це інформує пресслужба самоназваного президента Білорусі.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привітав Лукашенка з перемогою на так званих виборах президента Республіки Білорусь під час телефонної розмови у понеділок, 27 січня.

Як пишуть у пресслужбі, "лідери під час розмови обговорили основні питання розвитку двостороннього співробітництва, обмінялися думками з міжнародної тематики".

Російський диктатор Володимир Путін також надіслав привітання Лукашенку з нагоди його "переобрання".

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"Переконлива перемога на виборах наочно свідчить про ваш високий політичний авторитет, а також про безсумнівну підтримку населенням державного курсу, яким слідує Білорусь", - зазначив Путін.

Путін наголосив на важливості зміцнення дружніх зв'язків між Москвою і Мінськом та продовження тісної співпраці в рамках російсько-білоруських відносин.

Також Лукашенко провів телефонну розмову з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, який, за словами пресслужби "тепло привітав білоруського колегу з успіхом на виборах".

Під час розмови білоруський диктатор обговорив з Мірзійоєвим "хід виконання попередніх домовленостей, досягнутих рік тому під час офіційного візиту Лукашенка до Узбекистану, коли була укладена дорожня карта для розвитку співпраці між країнами до 2025 року".

Ще одним президентом, який привітав Лукашенка, став глава Азербайджану Ільхам Алієв.

Ільхам Алієв побажав Лукашенку "успіхів у роботі на цій відповідальній посаді та реалізації намічених планів". Під час телефонної розмови вони обговорили "хід реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Олександра Лукашенка до Баку", і "підтвердили націленість на розвиток дружніх відносин між двома країнами".