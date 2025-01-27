Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 16 артсистем та 1430 окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 16 артсистем та 1430 окупантів

Марія Науменко
27 січня, 2025 понедiлок
07:40
Війна з Росією збита російська техніка

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1430 окупантів. Також українські захисники знищили 12 бронемашин та 16 артсистем ворога

Зміст

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 831620 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 9871 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20561 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22339 (+16) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3716 (+1).

Дані уточнюються.

  • 26 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+5.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 січня
08:01
OPINION
Чому режим Путіна вразливий і що з ним буде?
08:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: на Прикарпатті та на Сумщині атакували об'єкти інфраструктури
07:30
Еммануель Макрон
Макрон має найменшу підтримку французів протягом президентства, - опитування
06:59
Оновлено
інавгурація Дональда Трампа
Після санкцій від Трампа Колумбія погодилась приймати депортованих мігрантів, - Білий дім
06:50
Хезбола, Ліван
У Білому домі підтвердили продовження мирної угоди між Ізраїлем та "Хезболлою" до 18 лютого
06:36
Сектор Гази
ХАМАС назвав імена заручників, яких звільнить, а Ізраїль дозволив жителям півночі Гази повернутись додому
06:26
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі чергують два ворожі кораблі, один з яких є ракетоносієм: залп - до 4 "калібрів"
06:15
Олександр Лукашенко
Лукашенко переміг на псевдовиборах: ЦВК оголосила, що за нього проголосувало понад 85% виборців
00:25
На Київщині посадовець СБУ збив дитину на переході, - ЗМІ
00:07
Віктор Орбан
Угорщина єдина заблокувала спільну заяву ЄС щодо псевдовиборів у Білорусі, - Радіо Свобода
2025, неділя
26 січня
23:41
Оновлено
Між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель
23:10
Одеська письменниця Колтунова заявила, що представники ТЦК побили її сина: здійснюється службова перевірка
22:37
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 153 боєзіткнення: РФ 70 разів штурмувала на Покровському напрямку
22:12
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
Сили оборони зберігають буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу РФ, - Зеленський
22:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп запропонує Сі Цзіньпіну угоду, - експерт Єфремов
21:54
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Коли Лукашенка запитали про співучасть в агресії Путіна, він став звинувачувати Папу Франциска та Ізраїль
21:25
Михайло Драпатий
Драпатий очолив ОСУВ "Хортиця", але й надалі керуватиме Сухопутними військами ЗСУ
21:20
Ексклюзив
путін трамп
Трамп показує Путіну, хто в хаті господар, - дипломат Огризко
21:02
НАТО
НАТО почало ділитися секретними даними з ЄС і оборонною промисловістю, - Bloomberg
20:22
Херсонська область
Росіяни атакували дронами Херсон та область: одна людина загинула, є поранений
20:20
Shahed-136
В Орловській області РФ знищено понад 200 термобаричних "шахедів"
20:17
Огляд
Вибухи у Казані, спалений локомотив у Санкт-Петербурзі та удари по авіазаводу у Смоленську й нафтобазі на Воронежчині: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:14
На Сумщині знайшли тіла чоловіка та його матері, які загинули внаслідок обстрілу РФ
20:13
Ексклюзив
марш білоруської опозиції у Варшаві
У Білорусі не вистачає власних сил, щоб скинути режим і бути готовими до протистояння з РФ, - представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі
20:02
Олександр Лукашенко
Державний "екзитпол" проголосив Лукашенка переможцем псевдовиборів з рекордними 87,6% голосів
20:02
OPINION
Блог Тетяна Трощинська
Не Мар'яні з Арестовичем визначати "правильну" поведінку людини перед обличчям смерті
19:39
Два мільйони безробітних і брак робочих рук: експерт розповів про парадокс українського ринку праці
19:22
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони України з певною регулярністю влаштовують росіянам енергетичний Перл-Харбор, - Defense Express
18:44
Білорусь, вибори, Лукашенко
Псевдовибори Лукашенка в Білорусі: як реагують світові лідери
18:00
OPINION
Чому Путін "забув" про "нелегітимність" Зеленського?
17:55
Донецька область, стела
Внаслідок російських обстрілів у Покровську загинула одна людина, у Костянтинівці є поранені
17:51
Ексклюзив
глобальне потепління
"Жити людям на Землі буде складніше": фахівчиня відділу клімату ГО "Екодія" Івашина про глобальне потепління
17:43
найманець з Білорусі
ЗСУ полонили найманця з Білорусі: що він про себе розповів
17:34
Ексклюзив
Посилка
"На посилку до 45 євро це абсолютно не вплине": Непран про оподаткування посилок з-за кордону
17:30
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
Світ, який ми розуміли й знали, закінчився. Тепер формується новий світ, - польський політик Чех
17:21
Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області
Бої за Велику Новосілку: ЗСУ затягли росіян у "вогняний мішок" і відступили
16:56
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти завдали інтенсивних авіаударів по Куп’янську: постраждала жінка, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
16:22
Давид Арахамія
На інавгурації Трампа був присутній Арахамія: Independent пояснює, що це означає
16:02
Олександр Лукашенко
"Туди, ближче до Росії". Лукашенко хоче розмістити "Орешник" на кордоні з РФ
16:01
OPINION
США не розпоряджаються російськими активами, більшість з них — у Європі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV