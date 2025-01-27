Чому режим Путіна вразливий і що з ним буде?
За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 16 артсистем та 1430 окупантів
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1430 окупантів. Також українські захисники знищили 12 бронемашин та 16 артсистем ворога
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 831620 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9871 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20561 (+12) од,
- артилерійських систем – 22339 (+16) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 3716 (+1).
Дані уточнюються.
- 26 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
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