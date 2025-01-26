Окупанти атакували з БПЛА чоловіка у Корабельному районі Херсона
У неділю, 26 січня, російська окупаційна армія атакувала із безпілотника чоловіка у Корабельному районі Херсона
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Попередньо, 49-річний херсонець дістав вибухову травму", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що медики проводять обстеження та надають потерпілому допомогу.
- Уранці суботи, 25 січня, російська окупаційна армія атакувала Херсон з безпілотника, внаслідок чого 36-річний чоловік отримав травму та поранення.
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