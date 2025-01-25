Росіяни атакували Херсон з безпілотника, є постраждалий
Уранці суботи, 25 січня, російська окупаційна армія атакувала Херсон з безпілотника, внаслідок чого 36-річний чоловік отримав травму та поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 10:00 росіяни атакували з БПЛА Херсон. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 36-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча", - йдеться у повідомленні.
Наразі потерпілий перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу, зазначили в ОВА.
- Російська окупаційна армія двічі атакувала рятувальників ДСНС у Херсонській області. Одного із бійців ДСНС ушпиталили.
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