"Байдужість – це добриво для зла": Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"27 січня світ вшановує памʼять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що вшановуючи пам'ять жертв Голокосту, важливо не допустити повторення подібних злочинів.

"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло", - підкреслив він.

З нагоди цієї дати Зеленський разом із рабинами, представниками дипломатичного корпусу та членами своєї команди вшанував пам'ять жертв Голокосту.