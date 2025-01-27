"Байдужість – це добриво для зла": Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
У понеділок, 27 січня, з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту президент України Володимир Зеленський закликав пам’ятати про цю трагічну сторінку історії
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"27 січня світ вшановує памʼять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що вшановуючи пам'ять жертв Голокосту, важливо не допустити повторення подібних злочинів.
"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло", - підкреслив він.
З нагоди цієї дати Зеленський разом із рабинами, представниками дипломатичного корпусу та членами своєї команди вшанував пам'ять жертв Голокосту.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що жодного представника Ізраїлю, який приїде на заходи до 80-ї річниці визволення в'язнів концтабору Аушвіц, не затримають попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу.
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