Велика кількість могил залишається посеред міста: Андрющенко про поховання цивільних в Маріуполі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сьогодні, в принципі, всі загиблі містяни поховані. Велику кількість людей, мова йде про тисячі, викинули без проведення ексгумації на сміття разом зі зруйнованими будинками під час демонтажу. Велика кількість могил ще досі залишається посеред міста, але тут йдеться про приватний сектор, де люди у себе на подвір'ях ховали сусідів, рідних. Росіяни не проводять пошукових робіт, ексгумацій. Якщо люди самі звертаються, коли знаходять такі могили, то можливо окупанти проводять ексгумації, і то не завжди, і дуже довго", - зауважив Петро Андрющенко.

За його словами, люди, які повертаються в окупацію, намагаються знайти місце поховання своїх близьких та знайомих, щоб провести перепоховання. Облікові дані у росіян є по невпізнаних тілах і по тих, кого ховали з документами.

"Там продовжується ситуація, яку можна назвати хаосом. Росіяни ускладнили пошук похованих людей, бо базу даних по похованнях розбили на три частини, які зберігаються у трьох населених пунктах: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Тому люди, коли починають шукати поховання своїх близьких, змушені їздити по цих містах, де у моргах є неідентифіковані тіла. Це страшні картинки, окреме знущання над людьми, щоб встановити, де поховані твої близькі та рідні", - прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко додав, що на новоокупованих територіях - загиблих набагато менше, але ситуація така сама як і в Маріуполі.

