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У Маріуполі росіяни заборонили поховання на найбільшому кладовищі, - міська рада

Дар'я Куркіна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
22:49
Війна з Росією

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі заборонили поховання на найбільшому Старокримському кладовищі

Зміст

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Відомо, що на Старокримському кладовищі тепер дозволено ховати лише тих громадян, які проживали чи були зареєстровані в селищі Старий Крим.

Водночас окупанти не оголошують причин такого рішення.

"Старокримське кладовище завжди було міським, але тепер окупанти вносять зміни. Причини такого рішення вони не вказують, але усі розуміють, що це через величезну кількість загиблих за період блокади міста", - кажуть у міськраді.

У повідомленні йдеться, що за попередніми даними за період блокади Маріуполя загинули щонайменше 22 тис. людей. Також смертність зросла в місті під час російської окупації

"У людей активізувалися хвороби після пережитих обстрілів навесні 2022 року. Зокрема, особливо високою стала кількість інфарктів та інсультів. А ось отримати кваліфіковану та своєчасну медичну допомогу жителі не можуть через критично низький стан медицини у місті", - пояснює Маріупольська міська рада.

У матеріалі нагадують, на початку 2023 року в Маріуполі виявили понад 10 тис. нових могил, більшість з яких розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. Також протягом цього року супутникові знімки фіксували збільшення поховань.

  • 2 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти тепер можуть користуватися залізницею від Волновахи до Мелітополя.

Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
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