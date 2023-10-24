У тимчасово окупованому Маріуполі будівельники знайшли стихійне поховання

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"У Приморському парку російські будівельники наткнулися на чергові стихійні поховання. Їх робили маріупольці під час блокади весною 2022 року, коли російські війська нещадно обстрілювали місто", - йдеться у повідомленні.



У міськраді зазначили, що таких стихійних поховань – сотні по всьому місту, адже люди під постійними обстрілами не мали змоги поховати вбитих сусідів, родичів чи знайомих на кладовищі, а закопували їм прямо у дворах чи парках.

"Тисячі загиблих залишилися під руїнами, тисячі поховані в таких стихійних та братських могилах. Росія - країна-вбивця. Пам'ятаємо!" - наголосили в міськраді.