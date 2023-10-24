У тимчасово окупованому Маріуполі будівельники знайшли стихійне поховання
Російські будівельники під час проведення робіт в одному з парків тимчасово окупованого Маріуполя наткнулися на чергове стихійне поховання
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"У Приморському парку російські будівельники наткнулися на чергові стихійні поховання. Їх робили маріупольці під час блокади весною 2022 року, коли російські війська нещадно обстрілювали місто", - йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначили, що таких стихійних поховань – сотні по всьому місту, адже люди під постійними обстрілами не мали змоги поховати вбитих сусідів, родичів чи знайомих на кладовищі, а закопували їм прямо у дворах чи парках.
"Тисячі загиблих залишилися під руїнами, тисячі поховані в таких стихійних та братських могилах. Росія - країна-вбивця. Пам'ятаємо!" - наголосили в міськраді.
- У листопаді минулого року супутник виявив поховання поблизу Маріуполя на 1500 могил.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе