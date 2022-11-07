Про це повідомляє BBC.

"Останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни", - йдеться в повідомленні.

Організація Центр інформаційної стійкості проаналізувала зображення селища Старий Крим для програми BBC Panorama і дійшла висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано понад 1500 нових могил. Загалом, за оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил, хоча точну кількість людей, які поховані у цьому місці, з’ясувати неможливо.

За словами свідків, окупанти дістають тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозять їх для поховання. Аби приховати свої злочини, росіяни зносять пошкоджені будинки.

10 липня голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив в ефірі Еспресо, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb