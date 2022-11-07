Масове поховання під Маріуполем збільшилось на 1500 могил, - ЗМІ
Понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу окупованого Маріуполя Донецької області
Про це повідомляє BBC.
"Останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни", - йдеться в повідомленні.
Організація Центр інформаційної стійкості проаналізувала зображення селища Старий Крим для програми BBC Panorama і дійшла висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано понад 1500 нових могил. Загалом, за оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил, хоча точну кількість людей, які поховані у цьому місці, з’ясувати неможливо.
За словами свідків, окупанти дістають тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозять їх для поховання. Аби приховати свої злочини, росіяни зносять пошкоджені будинки.
- 10 липня голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив в ефірі Еспресо, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України.
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