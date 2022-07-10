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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти змушують родичів загиблих маріупольців підписувати документ, що їхні рідні загинули від обстрілів ЗСУ, - голова райради Могильний
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Окупанти змушують родичів загиблих маріупольців підписувати документ, що їхні рідні загинули від обстрілів ЗСУ, - голова райради Могильний

10 липня, 2022 неділя
21:44
війна з Росією Маріуполь загиблі

Голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни цілеспрямовано знищували цивільних громадян в Маріуполі. Сьогодні окупанти намагаються приховати свої злочини. Вони проводять ексгумацію тіл, які були поховані просто у дворах багатоповерхівок", - розповів Могильний.

Могильний також повідомив, що окупанти змушують людей підписувати документ, за яким їхні родичі загинули через обстріли ЗСУ.

"Коли росіяни ексгумують тіла загиблих, то змушують людей підписувати документ, в яких вина за загибель їхніх родичів лежить на Збройних силах України. Тобто, щоб поховати своїх близьких, маріупольці повинні під дулами автоматів підтвердити загибель рідних від обстрілів ЗСУ. Весь цей процес відбувається в супроводі російських військових", - додав він.

  • 7 липня журналісти “Схем” повідомили, що у тимчасово окупованому селищі Старий Крим під Маріуполем виявили нові місця масових поховань, у порівнянні з травнем кількість збільшилася вдвічі

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Новини
Маріуполь
російська армія
окупанти
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