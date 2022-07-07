Про це інформують журналісти "Схем" з посиланням на знімки супутника Planet Labs.

29 червня супутник зафіксував техніку, яка викопує траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим, яке розташоване поблизу Маріуполя. Під час окупації російські окупанти в таких траншеях масово ховають загиблих.

У порівнянні зі знімком 8 травня місця поховань збільшились майже вдвічі.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пояснив – рашисти почали розбирати завали багатоповерхівок зруйнованих російською армією. В кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих мешканців. Їх тіла везуть у найближче до міста кладовище у Старого Криму.

"Вони (окупанти – Ред.) почали масово розбирати завали, «пригнали» своє так зване "МНС", а там, що не будинок – то могильник. Вчора (5 липня, – Ред.) вони "взялись" за наш мікрорайон "Черемушки", приїхали співробітники так званого "МНС", залізли в підвал одного з будинків, а там 100-200 трупів, вони розвернулись і поїхали, сказавши, "не наша справа", оскільки "МНСники" відмовляються займатись тілами загиблих. Далі ними займаються робітники так званих "державних ритуальних послуг" та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза. Зазвичай везуть на кладовище Старого Криму. Усіх тих, кого дістають з-під завалів, просто кидають у викопаний рів на кладовищі", –пояснив Андрющенко.

На Старокримському цвинтарі ховають і в окремих могилах. На супутниковому знімку за 29 червня можна помітити їхнє збільшення. Це пояснюється тем, що загарбники почали заробляти на приватних ритуальних послугах.

"Поховання коштуватиме приблизно 20 тисяч гривень. Але навіть після сплати необхідно буде чекати близько 2 тижнів, тому що з деревиною у Маріуполі зараз проблеми, тож труни зазвичай везуть з окупованої раніше Донеччини", – додав радник мера.

Міська рада Маріуполя інформує, що загалом у траншеях може бути поховано понад 15 тисяч містян.

Згідно з супутниковими знімками Planet, у селищі Старий Крим поблизу Маріуполя після 24 березня, тоді як 10 березня почалася російська окупація цього населеного пункту, вирили траншеї на кладовищі..

Нагадаємо, російські війська під час штурму Маріуполя могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

У селі Виноградне на околиці Маріуполя знайшли місце масового поховання завбільшки 45 на 25 метрів.

У селищі Мангуш окупанти масово ховають загиблих маріупольців у братських могилах. Супутник зафіксував 300-метрове місце поховання.



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