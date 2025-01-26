Два мільйони безробітних і брак робочих рук: експерт розповів про парадокс українського ринку праці

Таку думку висловив економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері КИЇВ24, передає УНІАН.

"У нас на окремих напрямках діяльності є надзвичайно великий дефіцит кадрів. Мова йде про робітничі спеціальності, про людей, які працюють в логістиці. Водночас, коли ми говоримо про економічні спеціальності, юридичні, журналістику, там є достатньо велика кількість людей, які шукають роботу і не можуть знайти", - зазначив експерт.

За словами Пендзина, ця ситуація свідчить про істотне структурне викривлення ринку праці. Першопричиною такої ситуації він називає проблеми із професійною освітою, зокрема з підготовкою на робітничі спеціальності.

Експерт також зауважив, що зараз спостерігається гострий дефіцит працівників у традиційно чоловічих професіях. Наприклад, зараз логістичні компанії змушені відкривати курси для жінок з керування вантажним транспортом.