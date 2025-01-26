Два мільйони безробітних і брак робочих рук: експерт розповів про парадокс українського ринку праці
В Україні налічується близько двох мільйонів безробітних, але водночас спостерігається значний брак робочої сили. Цей парадокс є наслідком структурних викривлень на ринку праці
Таку думку висловив економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері КИЇВ24, передає УНІАН.
"У нас на окремих напрямках діяльності є надзвичайно великий дефіцит кадрів. Мова йде про робітничі спеціальності, про людей, які працюють в логістиці. Водночас, коли ми говоримо про економічні спеціальності, юридичні, журналістику, там є достатньо велика кількість людей, які шукають роботу і не можуть знайти", - зазначив експерт.
За словами Пендзина, ця ситуація свідчить про істотне структурне викривлення ринку праці. Першопричиною такої ситуації він називає проблеми із професійною освітою, зокрема з підготовкою на робітничі спеціальності.
Експерт також зауважив, що зараз спостерігається гострий дефіцит працівників у традиційно чоловічих професіях. Наприклад, зараз логістичні компанії змушені відкривати курси для жінок з керування вантажним транспортом.
- На початку листопада 2024 року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомляла, що для зростання економіки Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників. Водночас близько 8 млн громадян з тих чи інших причин економічно неактивні.
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