В Україні близько 8 млн економічно неактивного населення, – Мінекономіки

Про це на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає LIGA.net.

За її словами, дефіцит кадрів нині спостерігається в усіх сферах.

Для зростання економіки Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників, проте через війну їхня кількість лише знижується.

Чиновниця наголосила, що уряд, бізнес і громадський сектор разом мають зосередитися на створенні нових програм, які допоможуть українцям стати більш конкурентоспроможними на ринку праці. Вона нагадала, що в Україні діють ваучери на навчання від Держслужби зайнятості та проєкт Coursera Reskill, що надає 30 тис. стипендій.

"Це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи жінки, які не можуть поєднувати сімейні та робочі обов'язки", – сказала Бережна.