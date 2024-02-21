Ваучери на навчання: у Мінекономіки розповіли, які професії українці обирають найчастіше

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Покращення ситуації на ринку праці, подолання структурного безробіття - один із пріоритетів для уряду. Ми надаємо нашим громадянам можливість за державний кошт пройти навчання, щоб підвищити свій професійний рівень або ж отримати нову, більш потрібну на ринку праці спеціальність чи професію. Українці можуть звернутися до Державної служби зайнятості та отримати ваучер на навчання на 30 тисяч грн і використати його для оплати навчання, обравши заклад освіти на власний розсуд. Лише від початку цього року 2700 людей вже скористались такою можливістю", - сказала вона.

Найбільш популярні спеціальності цьогоріч:

медсестринство;

кухар;

дошкільна освіта;

водій.

"Держава вже профінансувала видачу ваучерів на 12 млн грн. З минулого року за ваучер можна також навчитись на сапера, і понад десять людей уже опановують цю професію", - зазначила чиновниця.

Для порівняння, минулого року ваучери на навчання отримали 18 100 українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. Найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями:

психологія;

соціальна робота;

освіта;

медицина;

будівництво та цивільна інженерія;

кухар;

водій.

Хто може отримати ваучер на навчання

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані як безробітні та не проходили навчання коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

ВПО працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, які отримали поранення внаслідок агресії РФ або пережили полон.

Як отримати ваучер на навчання

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Упродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.