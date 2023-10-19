В Україні почали видавати ваучери на навчання за спеціальністю "сапер": хто може отримати

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Зараз Україна – найбільш замінована країна у світі. Понад 174 тис. квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування – одне із критично важливих для України питань. Це можливість урятувати життя і захистити безпеку населення. А ще можливість відновити економіку. Ми не можемо чекати закінчення військових дій, ми маємо діяти вже сьогодні", - сказала очільниця відомства Юлія Свириденко.

"Підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", - додала вона.

Навчання за професією "сапер" в Україні здійснюватимуть у восьми закладах освіти. Отримати ваучери номіналом до 27 тис. грн і розпочати навчання можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (УБД);

звільнені з військової служби;

люди 45+ років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

особи з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.

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Що відомо про гуманітарне розмінування в Україні

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

18 жовтня в Мінекономіки повідомляли, що в Україні обстежено на міни вже понад 225 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.