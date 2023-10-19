В Україні почали видавати ваучери на навчання за спеціальністю "сапер": хто може отримати
Україна – найбільш замінована країна у світі, тож актуальною стала професія сапера. Держслужба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Зараз Україна – найбільш замінована країна у світі. Понад 174 тис. квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування – одне із критично важливих для України питань. Це можливість урятувати життя і захистити безпеку населення. А ще можливість відновити економіку. Ми не можемо чекати закінчення військових дій, ми маємо діяти вже сьогодні", - сказала очільниця відомства Юлія Свириденко.
"Підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", - додала вона.
Навчання за професією "сапер" в Україні здійснюватимуть у восьми закладах освіти. Отримати ваучери номіналом до 27 тис. грн і розпочати навчання можуть:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- учасники бойових дій (УБД);
- звільнені з військової служби;
- люди 45+ років;
- люди, які отримали поранення внаслідок війни;
- особи з інвалідністю;
- люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.
Подати заявку чи дізнатися детальніше про послугу можна за посиланням.
Що відомо про гуманітарне розмінування в Україні
У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.
Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
18 жовтня в Мінекономіки повідомляли, що в Україні обстежено на міни вже понад 225 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.
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