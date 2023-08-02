Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Розробка харківських виробників – машина для підготовки ґрунту до розмінування пройшла відповідну сертифікацію. Компанія-виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій", - йдеться у повідомленні.

Українська розробка має декілька переваг перед закордонними машинами: простоту конструкції та невисоку вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Зазначається, що наразі кожного місяця виробники можуть виготовляти дві такі машини.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні - масштабувати виробництво вітчизняних виробників", - сказала перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, такі машини як розробка харків’ян, будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

У Мінекономіки також наголосили, що сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині. Також до розмінування залучені близько 3000 фахівців.

Натомість для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо. Тому на кожній зустрічі з закордонними партнерами порушується питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.