В Україні сертифікували першу машину для розмінування українського виробництва
Перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва вже отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Розробка харківських виробників – машина для підготовки ґрунту до розмінування пройшла відповідну сертифікацію. Компанія-виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій", - йдеться у повідомленні.
Українська розробка має декілька переваг перед закордонними машинами: простоту конструкції та невисоку вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
Зазначається, що наразі кожного місяця виробники можуть виготовляти дві такі машини.
"Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні - масштабувати виробництво вітчизняних виробників", - сказала перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, такі машини як розробка харків’ян, будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.
У Мінекономіки також наголосили, що сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині. Також до розмінування залучені близько 3000 фахівців.
Натомість для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо. Тому на кожній зустрічі з закордонними партнерами порушується питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.
- 26 червня стало відомо, що в Україні локалізують виробництво сучасних машин для розмінування у співпраці зі світовим лідером у цій сфері - данською компанією Hydrema.
- 1 серпні повідомлялося, що піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили понад 416 тисяч вибухонебезпечних предметів від 24 лютого 2022 року.
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