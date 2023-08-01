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Українські сапери знешкодили понад 416 тис. боєприпасів від початку повномасштабного вторгнення

1 серпня, 2023 вiвторок
12:11
Війна з Росією

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили понад 416 тисяч вибухонебезпечних предметів від 24 лютого 2022 року

Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center.

"У нас всього з 24 лютого здійснено понад 64 тисячі залучень піротехнічних підрозділів, вилучено і знешкоджено 416 660 одиниць вибухонебезпечних предметів", - сказав він.

Речник додав, що це "колосальні цифри" для України. За його словами, серед таких боєприпасів - 3 062 одиниці авіабомб.

Крім цього, Хорунжий зазначив, що піротехніки ДСНС з початку війни обстежили територію площею 91 889 га, з них 132 га було очищено за допомогою машин механізованого розмінування.

"Ми їх потребуємо, і чим більше деокуповуємо територій, тим більше така потреба буде виникати", - додав він.

За словами речника ДСНС, наймасштабніші роботи із розмінування проводяться на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині та Херсонщині.

Також у пресцентрі ДСНС наголосили, що лише за липень 2023 року українські сапери знешкодили 10 000 боєприпасів. 

"На жаль, говорити про зменшення цього показника ми не зможемо ще тривалий час. Цифра лише зростатиме. Бо ворог щільно усіює нашу землю боєприпасами", - зазначили там.

Сапери ДСНС щодня працюють заради безпеки на деокупованих територіях. Роблять все можливе, аби люди не травмувалися та не гинули від дії вибухонебезпечних предметів.

  • 26 червня стало відомо, що в Україні локалізують виробництво сучасних машин для розмінування у співпраці зі світовим лідером у цій сфері - данською компанією Hydrema.
  • Місяць потому перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила про домовленість із міжнародними партнерами щодо виділення Україні $244 млн і спецтехніки на потреби гуманітарного розмінування.
Україна
Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
ДСНС
Харківщина
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