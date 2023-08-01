Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center.

"У нас всього з 24 лютого здійснено понад 64 тисячі залучень піротехнічних підрозділів, вилучено і знешкоджено 416 660 одиниць вибухонебезпечних предметів", - сказав він.

Речник додав, що це "колосальні цифри" для України. За його словами, серед таких боєприпасів - 3 062 одиниці авіабомб.

Крім цього, Хорунжий зазначив, що піротехніки ДСНС з початку війни обстежили територію площею 91 889 га, з них 132 га було очищено за допомогою машин механізованого розмінування.

"Ми їх потребуємо, і чим більше деокуповуємо територій, тим більше така потреба буде виникати", - додав він.

За словами речника ДСНС, наймасштабніші роботи із розмінування проводяться на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині та Херсонщині.

Також у пресцентрі ДСНС наголосили, що лише за липень 2023 року українські сапери знешкодили 10 000 боєприпасів.

"На жаль, говорити про зменшення цього показника ми не зможемо ще тривалий час. Цифра лише зростатиме. Бо ворог щільно усіює нашу землю боєприпасами", - зазначили там.

Сапери ДСНС щодня працюють заради безпеки на деокупованих територіях. Роблять все можливе, аби люди не травмувалися та не гинули від дії вибухонебезпечних предметів.