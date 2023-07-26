Про це Свириденко написала у колонці для Української Правди.

"Наші донори, зокрема США, ЄС, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад $244 млн на потреби гуманітарного розмінування", - написала Свириденко.

Крім того, урядовиця повідомила, що до кінця року Україні нададуть десятки машин для розмінування, сотні металодетекторів, піротехнічні та підривні машини, а також інше обладнання та спорядження.

"До кінця року маємо отримати обладнання від Японії, Канади, Кореї, Швейцарії, Литви, Фонду Говарда Баффета, ПРООН та ще багатьох інших партнерів. Це 10 вкрай необхідних машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING. Ще 10 машин від Global Clearance Solutions. Майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин. А ще індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів", - написала Свириденко.

За словами міністра економіки, з хорватською компанією DOK-ING і данською HYDREMA, які виробляють у тому числі машини для розмінування, є домовленості щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.

"Паралельно працюємо над збільшенням присутності на "ринку" розмінування приватних операторів. Мова йде як про міжнародні неурядові організації, так і операторів, які працюють на комерційній основі. Мета уряду – забезпечити, щоб приватні оператори могли отримати всі потрібні дозволи", - додала Свириденко.

Міністр розповіла, що Мінекономіки вже провело перший "експеримент" супроводу сертифікації для міжнародного оператора.

"Завдяки цьому побачили що потребує дерегуляції та спрощення, а де необхідна лише юридична допомога у заповненні форм та поданні документів. Наше завдання – залучити до роботи в Україні усіх міжнародних гравців і заохотити український бізнес створювати операторів протимінної діяльності. Для того, щоб сприяти залученню приватного бізнесу, ми проводимо експеримент з виведення робіт з розмінування у площину публічних закупівель", - написала Свириденко.

Наразі триває підготовка першої процедури закупівель на розмінування.

"Умовно ми поділяємо потенційно забруднені території на сегменти – критична інфраструктура, житловий фонд, аграрні землі, ліси та акваторія. І якщо в критичній інфраструктурі головна відповідальність лежатиме да урядових структурах, то для очищення сільськогосподарських земель і лісів, значущою буде активна участь приватних операторів, - уточнила Свириденко.

Також міністр розповіла про зусилля із залучення та підготовки фахівців.

"Інший елемент для посилення спроможності – навчання персоналу. Тут ми також спрощуватимемо регуляторні документи настільки, наскільки це можливо, і залучатимемо якомога більшу кількість фахівців з усього світу для навчання людей, задіяних у розмінуванні", - написала Свириденко.

За словами міністра, час і ресурси допомагає заощадити етап нетехнічного обстеження територій.

"Найбільшого прогресу в поверненні земель ми можемо досягти через швидке і надійне нетехнічне обстеження територій. Це базовий етап розмінування, який дозволяє максимально швидко повернути у вільний обіг до 80% потенційно забруднених земель. До них належать всі території, де є бодай найменший шанс, що там є вибухонебезпечні предмети. Після ретельного вивчення усіх обставин і фактів часто з'ясовується, що реальних ризиків немає. Тож немає потреби проводити тривале і коштовне технічне обстеження та розмінування. Це дозволяє зекономити і час, і ресурси. Але дуже важливо, аби суспільство довіряло якості нетехнічного обстеження й оцінки фактів. Наше завдання – забезпечити простоту і довіру до процедур і стандартів нетехнічного обстеження. Ця робота більш бюрократична і вимагає стратегій, нормативних актів, роз'яснювальної роботи з бізнесом і суспільством", - написала Свириденко.