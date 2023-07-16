Про це пише The Washington Post.

За словами солдатів, тривале нарощування контрнаступу, яке почалося близько місяця тому на кількох ділянках поля бою на сході та півдні країни, дало росіянам час підготуватися.

"Ділянки глибиною від 3 до 10 миль перед основними опорними пунктами росіян були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами та дротами. За їхніми словами, ця оборона успішно стримує український наступ", - йдеться у повідомленні.

У результаті цього Сили оборони України змінили стратегію. Замість того, щоб намагатися прорватися за допомогою бойових машин і танків, підрозділи просуваються вперед, повільно, пішки.

За даними WP, бойові операції України на мінних полях розкрили недоліки у захищеності бронетранспортерів і танків, зокрема, щодо нових американських "Бредлі" та німецьких "Леопардів". Ці машини, які вважалися ключовими для України у звільненні окупованої росіянами території, проявили свою вразливість, яку офіційні особи не врахували.

"Нам потрібне спеціальне обладнання, нам потрібне спеціальне обладнання для дистанційного розмінування", - сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

13 липня стало відомо, що Сили оборони стримують наступ військ РФ на Сході, просуваються на флангах Бахмута та знищують ворога на Півдні.

14 липня повідомляли, що Сили оборони на Мелітопольському напрямку за тиждень просунулися на південь та південний схід на 1700 м.

15 липня The New York Times повідомляло, що ЗСУ змінили тактику контрнаступу, зосередившись на виснажені російських військ за допомогою артилерії та ракет великої дальності, ніж на атаки по замінованих полях.